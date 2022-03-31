"صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم ولكنه يسير على خطى ألابا"

تحدث الألماني ديتمار هامان لاعب ليفربول السابق عن أكثر الملفات المثيرة للجدل داخل الريدز حاليًا، وهو ملف تجديد تعاقد المصري محمد صلاح في أنفيلد.



هامان تحدث لموقع "أنفيلد ووتش" عما إذا كان يتوقع تجديد تعاقد صلاح في ليفربول، وما ينبغي على الريدز أن يفعلوه.



نموذج ألابا

وقال هامان عن رفض صلاح إلى الآن تجديد عقده بشروط ليفربول: "رأينا نفس النموذج مع بايرن ميونخ وديفيد ألابا، الذي رحل إلى ريال مدريد، والآن سوليه في الطريق إلى دورتموند، في العادة حينما يغادر اللاعبون أنديتهم قبل فترة وجيزة من انتهاء مدة التعاقد، لا يكون هناك مجال للتفاوض حول عقد جديد بشكل مرن".



وأضاف هامان: "لا أعتقد أن صلاح سيغادر الموسم المقبل بشكل مجاني، إن هذا جزء من الطبيعة العملية لكرة القدم، اللاعبون يسعون دائمًا لاستغلال موقفهم التفاوضي ومواقعهم من انتهاء عقودهم، وأعتقد أن الخيار الذي يأتي في المركز الثاني هو الرحيل الصيف المقبل بمقابل معقول أو تمديد التعاقد قبل هذا التاريخ".



وأردف الدولي الألماني السابق: "لست متأكدًا من حقيقة نوايا الطرفين حيال التعاقد، التقارير أشارت إلى رغبته في الرحيل من قبل، وفي تلك الحالة لابد من التفكير في بديل".



خسارة ضخمة

وأكد هامان أن "رحيل صلاح سيكون خسارة ضخمة لليفربول، لقد تحدثت من قبل عن مستوى المهاجمين الذين ينتمي إليهم صلاح إلى الآن، إنه في سلة واحدة مع أفضل المهاجمين بالعالم، لديه أرقام لا تصدق رغم أن مركزه الأصلي على الرواق".



وعاد ليؤكد: "إنه واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لذا بالتأكيد سيكون من الصعب إيجاد بديل له على نفس المستوى".

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