صلاح محسن يخضع للآشعة لتحديد حجم إصابته

مهاجم الأهلي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يخضع صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، لآشعة اليوم الأربعاء، على العضلة الضامة، من أجل تحديد حجم الإصابة.

صلاح محسن تعرض للإصابة خلال تدريبات فريق الأهلي أمس الثلاثاء، حيث غادر المران مع طبيب الفريق خالد محمود.

وسيجري صلاح محسن آشعة اليوم على العضلة الضامة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب، عن التدريبات الجماعية والمباريات الفترة المقبلة.

الأهلي سيلعب مباراته المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي بدون صلاح محسن، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

فيتا كلوب سيستضيف الأهلي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وسيمبا التنزاني الثاني بـ6 نقاط، ثم شبيبةالساورة بـ5 نقاط، وفيتا كلوب أخيرًا بـ4 نقاط.