صلاح محسن يتحدث عن الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحقق الصعود بسهولة إلى مجموعات دوري الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث صلاح محسن مهاجم الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا على حساب كانو سبورت الغيني مساء السبت.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 بعد الفوز على كانو سبورت ذهابًا بهدفين دون رد، وإيابًا بأربعة أهداف نظيفة لينتظر قرعة دور المجموعات.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز: "الأهم هو تحقيق الفوز للفريق بشكل مستمر، المدرب يجهز جميع اللاعبين، وجميعنا يد واحدة ونتمنى أن نستمر في تقديم أداء جيد".

وأضاف: "نلعب كل مباراة بمباراة، وخطوة تلو الأخرى، ولم نضع لقاء الذهاب في حساباتنا نهائيًا، وضعنا أمامنا هدف الفوز فقط".

إقرأ أيضًا - فيديو - إهدار فرص عديدة ورباعية تصعد بالأهلي إلى مجموعات أفريقيا

واختتم محسن تصريحاته: "المباراة صعبة بكل تأكيد وننتظر المقبل وسنقدم أفضل ما لدينا خلال المباريات القادمة من أجل استمرار الفوز".

ويسعى الأهلي في الموسم الحالي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا من أجل جماهير النادي التي تنتظر البطولة منذ وقت طويل.