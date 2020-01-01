نجم ليفربول السابق يهاجم صلاح ويطالب ببيعه

هجوم على صلاح ومقترح جديد ببيعه وسط اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

يعتقد دون هوتشيسون لاعب وسط ليفربول السابق، أن على النادي الإنجليزي بيع محمد صلاح وإبقاء زميله ساديو ماني بصفوف الفريق.

التكهنات تظل مستمرة حول مستقبل العديد من نجوم ليفربول، وسط اهتمام لريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع صلاح أو ماني خلال الصيف القادم.

هوتشيسون يشعر بأن صلاح هو من يجب رحيله عن الريدز، لأن ماني يقدم أفضل بكثير مما يفعله الدولي المصري في الفترة الماضية.

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وقال في تصريحات لشبكة "ESPN":" لن أقبل بـ140 مليون جنيه إسترليني من أجل ماني، فهو في سن صلاح وأتابعهما بشكل أسبوعي".

وأضاف:"أرقام صلاح رائعة، لا تسيئ فهمي، ولكن لو نظرنا لدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، ستجده يقدم أشياء رائعة ويخفق في البديهيات وأبسط الكرات بشكل لا يصدق".

وتابع:"لا يمكنه تمرير الكرة في مساحة 5 ياردات، يحتفظ بها أكثر من اللازم ويحاول مرواغة الخصم بشكل مبالغ فيه، وعندما تنغلق المساحة أمامه يحاول تمرير الكرة من خلال جسم الخصم".

واستكمل:"عندما تشاهد ما يفعله تتعجب جداً، لأنه بكل تأكيد يخضع لتدريبات مكثفة مع يورجن كلوب، ومع ذلك يفشل في أبسط المواقف رغم أرقامه المذهلة وتسجيل عدد مرعب من الأهداف".

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وأنهى حديثه:"بالنسبة لي لو كنت يورجن كلوب لما بعته هو أو ماني، لكن لو أحتاج للاختيار بينهما فالقرار سيكون الاستغناء عن صلاح والتعاقد مع سانشو بدلاً منه".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 20 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم، وصنع 9 في جميع البطولات بقميص الفريق الإنجليزي.