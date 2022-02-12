"صلاح لن يتأثر بخسارة الكان، ليست مثل دوري الأبطال !"

يؤمن جون بارنز أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، لن يتأثر كثيرًا بخسارة كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض صلاح لصدمة قوية خلال هذا الشهر، بعد خسارة مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية، بالسقوط أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح.

وظهر الدولي المصري في حالة حزن شديدة بعد عودته إلى ليفربول بمواجهة ليستر سيتي، ولكن بارنز يؤمن بقدرته على تخطي الأزمة.

وقال أسطورة الريدز في تصريحات لـ"BonusCodeBets ":"لقد قدمت مصر أداءًا جيدًا حتى وصلت إلى النهائي وهي منافسة مختلفة تمامًا لصلاح وفريق ومختلف وقارة مختلفة تمامًا".

وأضاف:"لو خسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، فالأمر لن يؤثر عليه بنفس الصورة عندما يلعب في كأس الأمم الإفريقية".

وتابع:"لن يكون لهذه الخسارة تأثير عليه على الإطلاق، نعم سيصاب بخيبة أمل ولكن هذا جزء من كرة القدم، لقد خسر في الماضي وهذا مجرد شيء لم يفز به".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 9 في 27 مباراة مع ليفربول بكل البطولات حتى الآن.

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