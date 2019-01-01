صلاح: لم أتحدث مع راموس عن الإصابة وبكيت للغياب عن كأس العالم

تعرف على تصريحات صلاح قبل مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن شعوره بعد الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا كما تحدث عن إتهامه بالتمثيل في مناطق الجزاء ومواجهة برشلونة.

ليفربول يحل ضيفًا على برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات لمجلة "بيليتشر ريبورت" الأمريكية: "لم أكن محبًا لكرة السلة ولكن الآن أصبح أتابع الكثيرة من المباريات، وأحب ليبرون جيمس وستيفن كيري كثيرًا، وكذلك مايكل جوردان".

وتابع: "التوقعات بالنسبة لي صارت مرتفعة، فالموسم الماضي سجلت 40 هدفًا والآن الجمهور يتطلب إحراز 60 هدفًا وفي الموسم المقبل 90 هدفًا، ولكن لو فعلت ذلك والفريق رابع أو ثالث الدوري فلن يكون ذلك إنجازًا".

صلاح علّق على اتهامه بالتمثيل في منطقة الجزاء بقوله:: "لا أجد شيئًا أقوله حول الأمر، في الموسم المقبل سيكون هناك تقنية الفيديو ووقتها أتوقع أن المنتقدين سيهاجمون الـ VAR أيضًا".

وواصل: "بالنسبة لجمهور ليفربول والفريق فإن الجميع يفضل الدوري الإنجليزي على دوري أبطال أوروبا ولكني أتمنى حصد اللقبين، ولو يجب اختيار بطولة واحدة فبالطبع ستكون البريميرليج".

وأردف: "الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت لحظة سيئة وخاصة أنني خرجت من المباراة وجلست في غرفتي أبكي لعدم المشاركة ولخوفي من عدم اللعب في كأس العالم، وكذلك لأننا لم نحقق اللقب".

24 هدفًا في 32 مباراة 🤷‍♂️

هذه هي حصيلة أهداف ميسي في الأندية الإنجليزية 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



لم يتمكن ليو حتى الآن من الوصول إلى مرمى ليفربول فهل سيفعلها الليلة؟ 🤔



فقط شاهدوا واستمتعوا 👇👌⚽️pic.twitter.com/cbdhMz3KlC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

صاحب الـ 26 عامًا أشار إلى أنّه كان يبكي كل يوم خوفًا من عدم المشاركة في مباريات كأس العالم وفي لقاء أوروجواي غادر إلى الحمام ليبكي وحيدًا بسبب معرفته أنّه غير جاهز بدنيًا، موضحًا أنّه لم يتحدث مع سيرخيو راموس والأمر انتهى بالنسبة له.

واختتم: "نحن الفريق الوحيد الموجود في نصف النهائي أخر موسمين وهذا تطور كبير للفريق، كما أنّ مواجهة ليونيل ميسي الذي يصفه البعض بأنّه الأفضل في العالم يجعل الأمر مثيرًا للغاية".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يحتل المركز الثاني في الدروي الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة وقبل جولتين من النهاية.