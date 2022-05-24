"صلاح كان يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي"

أكد بيتر كراوتش نجم ليفربول المعتزل أن المصري محمد صلاح كان يستحق الحصول على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا العام.

جاء هذا في عمود صحفي كتبه كراوتش في صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلاله أن أرقام صلاح تعطيه ذلك اللقب بمنتهى الأريحية.

وكتب كراوتش: "دعونا نبدًا، بالنسبة لي محمد صلاح هو أفضل لاعب هذا العام في الدوري الإنجليزي، يجب أن تكون تلك هي النتيجة".

وأضاف: "محمد صلاح استطاع تسجيل 23 هدفًا وصنع 14 وهذا هو أقصى ما كان يمكن لأي لاعب تقديمه هذا الموسم".

وأردف: "أنا أحب ماني وفان دايك في ليفربول، لكن لصلاح تلك الميزة الإضافية التي يأتي بها كل أسبوع يتواجد في قلب الملعب".

وأكمل تصريحاته: "أن يساهم في ذلك العدد من الأهداف فذلك يعني أن صلاح لا يعوض، وأنه يجب أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العام".

جدير بالذكر أن عقد صلاح في ليفربول ينتهي بنهاية الموسم القادم، ويستطيع الرحيل في صيف 2023 بشكل مجاني لأي فريق.