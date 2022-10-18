النجم المصري أحرز هدف ليفربول الوحيد أمام مانشستر سيتي

نجح محمد صلاح في العودة للتسجيل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 5 مباريات، وذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الـ11.

الناقد الرياضي السعودي سعود الصرامي أشاد بأداء النجم المصري خلال المواجهة الكبرى وبرر فشله في الوصول لمرمى الخصوم في المباريات السابقة بأنانية زميليه داروين نونيز ولويس دياز.

دياز لم يلعب أمام السيتي للإصابة فيما تواجد نونيز على مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني وقد أهدر فرصة غريبة بتصرف فردي من جانبه، إذ رفض التمرير إلى صلاح وأصر على التسديد لخارج المرمى.

الصحفي ميجيل ديلاني علق على تلك الهجمة في تويتر بوصفها أسوأ هجمة مرتدة تم تنفيذها منذ مباراة نصف نهائي كأس العالم 2010 بين ألمانيا وإسبانيا.

الصرامي الذي شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي كتب على تويتر "أثبت كلاسيكو الأرض بين ليفربول ومانشستر سيتي أن النجم العالمي الكبير محمد صلاح كان "ضحية "الأنانية "السافرة" من الثنائي اللاتيني، الكولومبي دياز والأوروجوياني نونيز".

تابع "غاب الأول للإصابة والثاني لسبب فني فتكون هجوم "الريدز" من صلاح وفيرمينيو وجوتا فكان صلاح النجم الأول".

يُشار إلى أن محمد صلاح بدأ مسيرته مع ليفربول صيف 2017 حين انضم له قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وقد أصبح أحد أساطير النادي والدوري الإنجليزي ونجح في تحطيم عدد من الأرقام القياسية في البطولة.

لعب صلاح مع الريدز حتى الآن 268 مباراة سجل بها 165 هدفًا وصنع 67، وقد تُوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وحصد عدد من الجوائز الفردية المرموقة مثل هداف الدوري 3 مرات.