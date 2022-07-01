تصريح مثير من الملك المصري بعد تجديد تعاقده

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن العديد من الملفات بعد إبرامه عقده الجديد برفقة الريدز.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أشعر بشعور رائع، متحمس لحصد البطولات مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع، الأمر استغرق بعض الوقت للتجديد، ولكن كل شيء قد حسم الآن، وأركز على ما هو قادم".

وأضاف: "لقد حققت العديد من الأشياء الرائعة في 5 سنوات مع ليفربول، كانت لدينا بعض الإحباطات ولكن هذه هي كرة القدم، حينما أتيت لم يكن النادي يتوج كثيرًا ولكنني قلت في أول مقابلة هنا إنني جئت لأحصد الألقاب، وقد فعلنا هذا بشكل جيد سويًا، ومستعدون لفعل ذلك مجددًا".

وقال اللاعب الذي سجل 156 هدفًا في 254 مباراة مع ليفربول، عن كونه تاسع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص الريدز: "من الرائع أن ترى نفسك في هذا المركز، خصوصًا وقد فعلت ذلك في وقت قصير وفي مركز الجناح ومع العديد من الصناعات، إنه شيء عظيم وأعتقد أن الأهم هو حصد الألقاب، وحينما تسجل الأهداف فإنك تساعد الفريق على الفوز وحصد الألقاب، هذا يجلب المزيد، هذا شيء أنا فخور به للغاية".

وأردف: "سعدت بالحصول على أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي باختيارات عديدة، ولكن بالنسبة للموسم المقبل أضع نصب عيني تحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل أي شيء آخر!".

وعن التعاقد مع داروين نونييز قال صلاح: "متحمس للغاية وأريد اللعب معه، لقد مر بموسم رائع ولعب بشكل جيد أمامنا في الذهاب والعودة".

أما عن رحيل ساديو ماني عن ليفربول، قال المصري: "ساديو تركنا وسأفتقده كثيرًا، خاض مواسم رائعة برفقة الفريق، أتمنى له الأفضل، كذلك بالنسبة لداروين الذي أتمنى أن يسجل العديد من الأهداف لصالحنا".

ووجه صلاح رسالة في ختام حديثه لجماهير ليفربول قائلًا: "أنتم تعرفونني جيدًا، إنني أعطي كل ما لدي من أجل الفريق، رسالتي للاعبين والفريق أننا ينبغي أن نفعل كل ما بوسعنا الموسم المقبل لحصد كل البطولات، نترك كل شيء وراءنا ونتخذه كحافز، وأنا واثق من أننا سنفوز بالألقاب مرة أخرى معًا".

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