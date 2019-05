صلاح ضد 6 من نجوم البريميرليج في تصويت اللاعب الأفضل

تم الإعلان عن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في البريميرليج عن موسم 2018-2019.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى المرشحين، بعد استبعاده من جائزة رابطة اللاعبين التي فاز بها زميله الهولندي فيرجيل فان دايك.

فان دايك بدوره كان ضمن المرشحين، ليكتمل ثلاثي الريدز بالسنغالي ساديو ماني أيضاً.

