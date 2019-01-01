صلاح ضد 6 من نجوم البريميرليج في تصويت اللاعب الأفضل
تم الإعلان عن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في البريميرليج عن موسم 2018-2019.
وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى المرشحين، بعد استبعاده من جائزة رابطة اللاعبين التي فاز بها زميله الهولندي فيرجيل فان دايك.
فان دايك بدوره كان ضمن المرشحين، ليكتمل ثلاثي الريدز بالسنغالي ساديو ماني أيضاً.
It's time to have your say!— Premier League (@premierleague) May 7, 2019
The @EASPORTSFIFA #PL Player of the Season nominees are here!
VOTE: https://t.co/OhT9KzKAzr #PLAwards pic.twitter.com/GtoqR8CMer
أما عن بقية اللاعبين فجاء ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا، فيما انضم إيدين هازارد من تشيلسي.
Four outstanding campaigns 👏— Premier League (@premierleague) May 7, 2019
Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Season?
➡️ https://t.co/Wvw9lR9Rme #PLAwards pic.twitter.com/694RSdUb1T
أما بالنسبة لجائزة المدرب الأفضل، فيتصارع عليها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول، ضد نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون وأخيراً ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر.