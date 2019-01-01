صلاح: ضحيت كثيرًا من أجل هذه اللحظة وأريد اللقب الثاني

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد على سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز وأول ألقابه القارية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على سعادته الكبيرة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز اليوم أمام توتنهام.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وأكد خلالها أنه سعيد من أجل الفريق ولأنه استطاع انهاء المباراة والمشاركة في الـ 90 دقيقة كاملة".

وقال صلاح: "الجميع هنا سعيد الآن، أنا ممتن لأنني لعبت الـ 90 دقيقة كاملة في النهائي الثاني على التوالي لي، والكل قدم أفضل ما لديه في مباراة اليوم، لم يكن هناك لاعبًا أفضل من الآن، كل الفريق كان مذهلًا".

عمر السومة يبارك لمحمد صلاح التتويج بدوري أبطال أوروبا.👏 pic.twitter.com/UeNblTKBSS — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد ضحيت كثيرًا من أجل مسيرتي الكروية، لقد جئت من قرية صغيرة للقاهرة، وأن أكون مصريًا يلعب في تلك المستويات هذا أمر لا يصدق".

وأكمل: "لا أستطيع أن أجد الكلمات، هذا الشعور لا يتكرر في الحياة، الفوز بتلك البطولة كان حلمي منذ أن كنت طفلًا صغيرًا وسأسعى لأكون أول عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، لكن دعوني أسعد الآن باللقب في الوقت الحالي".

واختتم: "سددت ركلة جزاء أهلت مصر لكأس العالم، لذلك لم يكن هناك الكثير من الضغط في ركلة الجزاء اليوم، لكن دعونا نسعى للبطولة الثانية في الموسم المقبل".

وفي ختام لقاءه مع مراسل "بي ان سبورت" زياد منصور توجه له بالسؤال حول النجم المصري محمد أبو تريكة محلل القناة وحول مكانه في الملعب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية قبل أن يحسم أوريجي اللقب بالهدف الثاني في نهاية اللقاء.