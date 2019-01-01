صلاح ضاحكًا: كين كان هداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد أنه سيسعد بوجود هاري كين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريدز وتوتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري محمد صلاح على أنه سيكون سعيدًا لو تواجد الإنجليزي هاري كين في مواجهة ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها صلاح وأكد خلالها أنه يدرك قيمة هاري كين ولذلك يحب تواجده في المباراة من أجل مستوى المنافسة.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال صلاح: "أحب أن أواجه هاري كين أمام توتنهام، فالمسابقة تكون مذهلة حينما تقابل أفضل اللاعبين مثله، لقد أثبت ذلك خلال السنوات الماضية".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي: "هاري كين هو هداف توتنهام والكرة الإنجليزي، كان ذلك قبل قدومي"، قبل أن ينفجر ضاحكًا.

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وأكمل: "لا أتصور سوى شيء واحد في يوم المباراة، ولم أتخيل أن أقدم تلك المستويات خلال آخر عامين لكنني أريد الفوز بكل شيء وإثبات خطأ من يشككون بي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد ريال مدريد والذي خسره ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.