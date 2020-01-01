صلاح، دي بروينه وأفضل اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي 2020

في هذا التقرير من جول نستعرض أفضل اللاعبين في كل مركز من حراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي 2020.

تشغل لعبة الفانتازي ذهن عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن انطلاق المسابقة في نسخة موسم 2020-2021 ولا حديث على وسائل التواصل الاجتماعي سوى عن فريق كل مشارك وكيف بمقدوره تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط من خلال الاختيار الصحيح للاعبين في شتى المراكز.

تعتمد لعبة الفانتازي في المقام الأول على ما يقدمه اللاعبين على أرض الواقع في المباريات، ما يجلب لتشكيلتك الكثير من النقاط، أما إذا خيّب اللاعب الظنون وظهر بمستوى سيئ، فإن الخسارة وقتها تكون فادحة بأتم معاني الكلمة.

ربما يحتاج الأمر إلى عامل الحظ، ولكن تظل الدراسة الدقيقة لحالة كل لاعب ومستواه هي السبيل الأول لإدراك النجاح في لعبة الفانتازي، ولا يُنسى بالطبع استعمال الأموال المتوفرة إليك بصورة متوازنة تضمن وجود نجوم ومواهب وبدلاء في آن واحد يجلبون نقاطًا مضمونة.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم أهم الأسماء التي يمكن أن تضموها في فريقكم بلعب فانتازي الدوري الإنجليزي.

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حراسة المرمى:

عند التفكير في حارس مرمى فريقك بلعب الفانتازي فعليك أولًا أن تطرح على نفسك سؤالًا هامًا: هل يحافظ هذا الحارس على شباكه نظيفة؟

مع ذلك توجد بعض السمات الأخرى التي ينبغي توافرها، والآن سنرى أفضل الخيارات المتاحة أمامك لاختيار حارس مرماك.

أسماء أفضل حراس المرمى في فانتازي الدوري الإنجليزي:

الحارس الفريق السعر نيك بوب بيرنلي 5.5 مليون جنيه استرليني كاسبر شمايكل ليستر سيتي 5.5 مليون جنيه استرليني أليسون بيكر ليفربول 6 مليون جنيه استرليني هوجو لوريس توتنهام 5.5 مليون جنيه استرليني إيدرسون مانشستر سيتي 6 مليون جنيه استرليني روي باتريسيو وولفرهامبتون 5.5 مليون جنيه استرليني مات ريان برايتون 4.5 مليون جنيه استرليني سام جوهانستون وست بروميتش 4.5 مليون جنيه استرليني ماريك روداك فولهام 4.5 مليون جنيه استرليني

خط الدفاع:

النظرة هنا في المقام الأول تكون على الميزانية التي تمتلكها، والتي سيترتب عليها إما أن تخوض المنافسات بطريقة 3 في قلب الدفاع أو 4.

التركيز يجب أن يكون على قدرات المدافع الفردية وإمكانية خروجه بشباك نظيفة، إلى جانب ميزة إضافية أيضًا وهي قدرته على تسجيل الأهداف لفريقه.

أسماء أفضل لاعبي خط الدفاع في فانتازي الدوري الإنجليزي:

اللاعب الفريق السعر ألكسندر أرنولد ليفربول 7.5 مليون جنيه استرليني أندي روبرتسون ليفربول 7 مليون جنيه استرليني مات دوهيرتي توتنهام 6 مليون جنيه استرليني جيمس تاركوفيسكي بيرنلي 5.5 مليون جنيه استرليني آرون بيساكا مانشستر يونايتد 5.5 مليون جنيه استرليني فيرجيل فان دايك ليفربول 6.5 مليون جنيه استرليني سيزار أزبيلكويتا تشيلسي 6 مليون جنيه استرليني كايل ووكر مانشستر سيتي 6 مليون جنيه استرليني بن وايت برايتون 4.5 مليون جنيه استرليني ستيوارت دالاس ليدز يونايتد 4.5 مليون جنيه استرليني إيثان أمبادو شيفيلد يونايتد 4.5 مليون جنيه استرليني روبين فيناجري وولفرهامبتون 4.5 مليون جنيه استرليني

خط الوسط:

خط الوسط هو أحد المواضيع المثيرة للجدل بفضل اللاعبين الذين ينشطون في هذا المركز فعليًا في فرقهم بالبريميرليج.

اللعبة تضع في كثير من الأحيان مهاجمين أو جناحات بالأصل كلاعبين في منتصف الملعب ما يزيد الخيارات أمامك لاقتناء الأفضل ويزيد من الإثارة بشكل عام.

أسماء أفضل لاعبي خط الوسط في فانتازي الدوري الإنجليزي:

اللاعب الفريق السعر كيفن دي بروينه مانشستر سيتي 11.5 مليون جنيه استرليني محمد صلاح ليفربول 12 مليون جنيه استرليني ساديو ماني ليفربول 12 مليون جنيه استرليني بيير أوباميانج آرسنال 12 مليون جنيه استرليني رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 11.5 مليون جنيه استرليني برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد 10.5 مليون جنيه استرليني ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 9.5 مليون جنيه استرليني هيونج مين سون توتنهام 9 مليون جنيه استرليني رياض محرز مانشستر سيتي 8.5 مليون جنيه استرليني كاي هافيرتس تشيلسي 8.5 مليون جنيه استرليني حكيم زياش تشيلسي 8 مليون جنيه استرليني جاك جريليتش أستون فيلا 7 مليون جنيه استرليني خاميس رودريجيز إيفرتون 7.5 مليون جنيه استرليني آلان سان ماكسيمين نيوكاسل يونايتد 5.5 مليون جنيه استرليني ماتيوس بيريرا وست بروميتش 6 مليون جنيه استرليني ماسون جرينوود مانشستر يونايتد 7.5 مليون جنيه استرليني عبدولاي دوكوري إيفرتون 5.5 مليون جنيه استرليني

خط الهجوم:

يمكن أن يكون اختيارك لخط الهجوم هو الفارق الفعلي بينك وبين خصمك، فمن خلاله يمكنك جني أكبر عدد ممكن من النقاط أو الشعور بخيبة أمل كبيرة.

هناك موهبة حقًا في أن تختار الاختيارات المتكاملة في مركز المهاجم والذي من شأنه أن يجعلك أفضل من أي خصم آخر.

أسماء أفضل لاعبي خط الهجوم في فانتازي الدوري الإنجليزي: