صلاح: حلم الرباعية؟ اقتربنا كثيراً!

يستمر سعي ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم حيث يتطلع فريق كلوب إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي اليوم.

فريق الريدز يمتلك الآن في جعبته بطولة كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة، ولديه مواجهة حاسمة قي نصف نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي أيضًا، فيما وضع قدمًا في التأهل لنص نهائي دوري الأبطال بعدو فوزه على بنفيكا بثلاثية لهدف.

ويعتقد صلاح أن ليفربول قريب جدًا من القيام بشيء مميز هذا الموسم، حيث يرى أن إمكانية تحقيق 4 بطولات في الفترة القادمة أمر وارد.

وقال الدولي المصري: "نتمنى أن نتمكن من تحقيق الرباعية".

وواصل: "لم نقم بالفوز بأربع بطولات من قبل، وهذا الموسم اقتربنا كثيرًا ونحن في أفضل حالاتنا".

وأوضح: "لقد فزنا بآخر 10 مباريات في الدوري الممتاز، لذا فنحن في حالة جيدة، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة القادمة".

وأردف: "ننظر إلى هذا الوضع الآن وعلينا فقط الاستمتاع به. لا يمكننا أن نكون في هذا الموقف ونشعر بالضغط. علينا فقط أن نستغله به ونذهب إلى كل شيء".

وعن سؤاله حول ما إذا كان يفكر في تحقيق الرباعية هذا الموسم اختتم صلاح: "لقد تخيلت ذلك بالفعل لذا سيكون شعورًا رائعًا. آمل أن نتمكن من الفوز بأربعة ألقاب وقضاء بعض الأوقات الممتعة في المدينة".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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