صلاح: المال ليس كل شيء وسأرحل عن ليفربول في هذه الحالة!

أكد النجم المصري محمد صلاح أنه يريد البقاء في ليفربول، ولكنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي بعد نهاية الموسم في حالة واحدة.

ويعتبر ملف التجديد لصلاح أحد أهم القضايا التي تشغل الجميع في ليفربول الفترة الأخيرة، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023 دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وفي هذا السياق تحدث صاحب الـ29 سنة إلى مجلة "فور فور تو" عن آخر المستجدات في مفاوضات التوقيع على عقد جديد مع الريدز.

ماذا قال صلاح عن مستقبله؟

الدولي المصري قال عن إمكانية توقيع على عقد جديد قريبًا:"نعم أعتقد أن ذلك صحيحًا".

وأضاف مازحًا:"ولكن الوضع سيختلف لو أرادوا رحيلي عن الفريق بكل تأكيد".

وتابع:"في الحقيقة أنا لا أعلم، لدي عام متبقي على عقدي مع النادي، الجماهير تعلم ما أريده، ولكن بالنسبة للعقد لا يتوقف كل شيء على المال فقط لذلك أنا لا أعلم ما يمكنني قوله".

وأوضح:"أنا لست قلقًا ولا أدع نفسي أشعر بالقلق تجاه هذه الأشياء، الموسم لا يزال مستمرًا لذلك دعونا ننهيه بأفضل صورة ممكنة لأن هذا هو الشيء الأهم وبعدها سنرى ما سيحدث بخصوص عقدي".

هل يوقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول؟

ارتبط النجم المصري بالانتقال للعديد من الفرق بمختلف أنحاء أوروبا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، ولكنه شدد أكثر من مرة على أن أولويته هي البقاء مع الريدز.

وقال اللاعب في العديد من المناسبات إنه يريد الاستمرار، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل في عملية المفاوضات لا يعرفها الناس رافضًا الكشف عنها.

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