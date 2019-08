ماعدا مانشستر يونايتد - صلاح يواصل اصطياد الخصوم في البريميرليج

لم ينتظر الجناح المصري محمد صلاح كثيراً، لترك بصمته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019/2020.

ليفربول يستضيف نورويتش سيتي الصاعد حديثاً للبريميرليج، في افتتاح الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

جرانت هانلي سجل الهدف الأول في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة، ليمنح الريدز الأفضلية بشكل مبكر.

21 - Mohamed Salah has now scored against 21 of the 23 different opponents he's faced in the for - only failing to score versus (4 games) and Swansea City (2 games). Insistent. pic.twitter.com/8oB7Bu8xRb