صلاح: الجيل الحالي لمصر قادر على الفوز بكأس أفريقيا أربع مرات متتالية

مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية القادمة على أراضيها

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أن الجيل الحالي للفراعنة قادر على تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية أربع مرات متتالية.

وتحدث هاني رمزي المدرب العام للمنتخب المصري، عن حديثه مع صلاح في أحد معسكرات الفراعنة، حيث قال: "صلاح لاعب طموح، كنت أتحدث معه حول إنجازات المنتخب وعن الجيل الذي حقق البطولة ثلاث مرات متتالية من قبل".

وواصل: "أخبرني صلاح حينها وبكل ثقة، أن الجيل الحالي لا يقل قوة عن الجيل الذهبي للفراعنة، وأنه بإمكانه تحقيق البطولة أربع مرات متتالية".

وتابع رمزي: "صلاح في الوقت الحالي تركيزه منصب على الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي والمنافسة على دوري أبطال أوروبا مع فريقه".

هاني رمزي: "كنت أتحدث مع محمد صلاح عن جيل المنتخب المصري 2006 وفوزه بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات، فقال أن الجيل الحالي مميز ويمكنه تحقيق البطولة 4 مرات على التوالي لما لا؟" 💬 pic.twitter.com/ATYKTMiwS8 — جول مصر (@goaleg) April 16, 2019

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الأراضي المصرية في يونيو القادم، حيث يلعب في المجموعة الأولى برفقة كلاً من أوغندا والكونغو وزيمبابوي.