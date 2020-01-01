صلاح: الجميع هنا مهووس بالدوري الإنجليزي ولم نكن لنحققه لولا هذا

محمد صلاح هداف ليفربول سعيد بالدوري الإنجليزي وتحقيق البطولة من أجل جماهير الريدز

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الغامرة بسبب تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رفقة فريقه ليفربول في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صلاح لصالح الموقع الرسمي لليفربول، وأكد خلالها أن الفريق كله ساهم في ذلك الإنجاز.

وقال صلاح: "يا له من شعور لا يصدق أن نفوز بمثل تلك البطولة، الفوز بالدوري الإنجليزي بعد كل تلك السنوات من أجل النادي والمدينة شعوره مذهل".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أصف مشاعري بالكلمات، من الصعب للغاية أن أقول كيف كنت أشعر عندما وصلت إلى هنا، لقد قلت أنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والجميع قالوا اختار أحدهما، لكننا حققنا البطولتين بالفعل".

وأكمل: "هنا في مدينة ليفربول الجميع مهووس بشأن الدوري الإنجليزي وتحقيق البطولة، الآن يمكننا أن نقول إننا حققناها بالفعل، يا له من شعور لا يصدق بالنسبة للجميع، ولكل الجماهير حول العالم دون دعمكم لم نكن لنحقق البطولة، لقد قمتم بالكثير من العمل الرائع، والفريق أيضًا قام بذلك".

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وأردف عن مستواه بشكل شخصي: "من الجيد أن أسجل الأهداف وأساعد الفريق على تحقيق الفوز في المباريات، لذلك أنا في غاية السعادة لأنني أقوم بعمل جيد على المستوى الفردي والجماعي، ولأنني حققت البطولات".

وأنهى تصريحاته: "كل شيء هنا جيد، وأستمتع بفترتي مع ليفربول، لقد قمنا بكل ما نستطيع حتى نجعل الجماهير سعيدة، وهم أيضًا قاموا بكل ما هو ممكن من أجل دعمنا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الأول له منذ تغيير نظام البطولة وبالتحديد منذ 30 عامًا، قبل انتهاء البطولة بعدة جولات عندما خسر مانشستر سيتي من تشيلسي.