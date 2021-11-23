صلاح الأكثر تضررًا .. احصائيات تقنية الفيديو تنصف أوباميانج وتظلم ماني!

كشفت شبكة "Espn" عن ترتيب النجوم الأكثر استفادة وضررًا من تقنية الفيديو ودخولها لكرة القدم الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تقرير للشبكة، أكدت من خلاله أن محمد صلاح هو اللاعب الاكثر تضررًا من الأهداف الملغاه بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو.

وتم إلغاء ثلاثة أهداف لمحمد صلاح بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو منذ بدايتها، ومعه في القمة سون هيونج مين نجم توتنهام.

ويحتل ساديو ماني نجم ليفربول وكريس وود لاعب بيرنلي وأولي واتكينز نجم أستون فيلا المركز الثاني بواقع هدفين.

أما الأكثر تضررًا على الإطلاق من إلغاء الأهداف سواء كان السبب تسلل أو خطأ آخر، فهو ساديو ماني بواقع أربعة أهداف، ويتساوى معه صلاح وسون.

وهناك أيضًا هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثاني بثلاثة أهداف ومعه جابرييل جيسوس هداف مانشستر سيتي وتيمو فيرنر نجم تشيلسي.

ويحتل ماني صدارة قائمة أخرى، تضم الأهداف التي صنعها أو سجلها وتم إلغائها بواقع ستة أهداف ومعه سون، وخلفهم بأربعة أهداف ميشيل أنطونيو ومحمد صلاح وكريس وود وجابرييل جيسوس.

أما الأكثر استفادة من تقنية الفيديو فكان الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال، ومعه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بواقع أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا.