صلاح الأفضل في ليفربول بجميع الرياضيات

خارج كرة القدم أو داخلها.. الجميع يراهن على صلاح

اكتسح محمد صلاح لاعبي ليفربول في دوري بطولة تنس الطاولة الذي ينظمها فريق ليفربول في المعسكر، خلال الفترة التحضيرية للفريق.

وينظم الفريق بطولة لفرق تنس الطاولة، لكسر ملل المعسكر الطويل وإضفاء جو ترفيهي للاعبين، استعدادًا للموسم الجديد.

ماذا قال كلوب بخصوص تنس الطاولة ومحمد صلاح؟

تحدث كلوب في حواره مع الموقع الرسمي لليفربول وقال: "لا أتذكر مثل هذه الأمور (أي لاعب هو الأفضل في اللعبة)، لكن بنسبة 100% لست أنا".

وواصل: "أعتقد أنه صلاح في أغلب الوقت، لو أنني محق في ذلك، لعب مع تشامبرلين العام الماضي وفاز".

وأضاف: "عليك أن تكون محظوظًا في القرعة. لو تلعب جيدًا وأوقعتك القرعة مع عضو في الطاقم الفني، فليس لديك فرصة إطلاقًا".

واستمر: "الأولاد يجيدون اللعبة، الشيء الجيد في البطولة أنك عليك تحمل زميلك طوال المسابقة".

ماذا قال لاعبي ليفربول عن محمد صلاح؟

قال لايتون كلاركسون، لاعب وسط ليفربول في تصريحات لموقع ناديه: "كنت أعتقد إنني الأفضل في تنس الطاولة ويمكنني التغلب على أي شخص".

وتابع: "لكن صلاح في مستوى مختلف، إنه يلعب في الدوري الخاص به".

ويخوض ليفربول معسكر الإعداد تمهيدًا لانطلاق الموسم خلال شهر أغسطس الجاري، وسيلعب خامس مبارياته الودية يوم الأحد 8 أغسطس ضد أتلتيك بيلباو.

اقرأ ايضًا:

فانتازي الدوري الإنجليزي: من هم منفذوا ضربات الجزاء والركلات الحرة في 2021-22؟

أحدهم هدد بالتسجيل في مرماه .. أشهر حالات تمرد اللاعبين على الأندية

ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟