صلاح أم ماني؟ جيمي كاراجر يختار اللاعب الأهم في ليفربولي

الثنائي يقودان هجوم الريدز بكمية أهداف متقاربة ولكن لمن الأهمية الأكبر؟

يمتلك نادي ليفربول الإنجليزي، ميزة تواجد ثنائي من أفضل المهاجمين في البريميرليج، وهما محمد صلاح وساديو ماني.

الريدز نجحوا في انتزاع واحداً من أهم انتصاراتهم هذا الموسم الأحد الماضي بالدوري، بالتفوق على تشيلسي بهدفين نظيفين.

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الهدف الأول جاء من كرة رأسية لماني، والثاني من تسديدة صاروخية لزميله المصري محمد صلاح، في إبراز ولا أوضح لقيمة كل منهما.

شبكة "سكاي سبورتس" وضعت أسطورة ليفربول جيمي كاراجر، في اختبار صعب، إذا كان أمامه اختيار لاعب واحد فقط من الثنائي.

صلاح يتساوى مع سيرجيو أجويرو بصدارة الهدافين في البريميرليج بـ19 هدف، بفارق هدف عن ماني صاحب المركز الثاني.

ومع ذلك قال كاراجر:"الأمر لا يتعلق بعدد الأهداف التي أحرزها ماني فقط ولكن بأهميتها، لو نظرت لآخر 11 مباراة لليفربول ستجد أنه صاحب الهدف الأول في أهم 4 مباريات".

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وأضاف:"ماني وصلاح يمتلكان نفس عدد الأهداف، الناس يتحدثون عن تعاقد كلوب مع صلاح وكذلك فان دايك، ولكن بالنسبة لي ماني هو من وضع ليفربول بالمكانة الحالية".

وتابع:"كان التعاقد الكبير الأول لكلوب، وأعادهم مرة أخرى للأربعة الكبار ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا، والآن هم ينافسون على البريميرليج".

وفي سياق متصل نشرت "سكاي سبورتس" تصنيفاً خاصاً بها لأفضل نجوم البريميرليج، والذي يعتمد على كل ما يقدمه اللاعب من محاولات على المرمى ومراوغة وصناعة فرص.

البلجيكي إدين هازارد جاء في المركز الأول بـ73.454 نقطة، يليه صلاح 68.276 نقطة، رحيم سترلينج 67.383 نقطة، ماني 62.147 نقطة وأخيراً بول بوجبا 59.099 نقطة.