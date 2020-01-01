صلاح: أعتبر نفسي ضمن الأفضل، وهذا رأيي في حسام البدري والتعليم في مصر!

محمد صلاح يتحدث في حوار مفتوح حول كل شيء يخص مسيرته الكروية وغيرها من الأمور حول منتخب مصر والتعليم في بلاده وبدائل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أكد النجم المصري محمد صلاح أنه يعتبر نفسه ضمن أفضل اللاعبين في العالم بعد كل ما وصل له رفقة ليفربول في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار صحفي لصالح صحيفة "آس"، وتطرق خلاله للحديث حول كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومنتخب مصر ومديره الفني الجديد حسام البدري، التعليم في بلاده، وغيرها من الأمور.

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وقال صلاح: "أعتقد أن كل تجربة يمر بها لاعب كرة القدم سواء كان محبطة أو لا تجعله أقوى في مسيرته الكروية، لكن تلك اللحظة التي تعرضت فيها للإصابة منتهية بالنسبة لي وأغلقت ملفها تمامًا ولا أفكر فيها".

وأردف: "من الصعب الحديث عن بديل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هناك الكثير من اللاعبين العظماء الآن لكن ما قدماه لكرة القدم لا يصدق، لذلك لا يمكنني أن أقول أسماء".

وأكمل: "بكل تأكيد أرى نفسي ضمن الأفضل في الوقت الحالي، عندما أنظر لمسيرتي والماضي الخاص بي بعد فترة في المستقبل أريد أشعر أنني حققت بعض الأمور الخاصة لذلك أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "بالنظر لأين أنا الآن لم أتوقع أن أكون في نفس المكان، كل شيء كان يمر خطوة بخطوة، في مصر كنت أتدرب لألعب في أوروبا، بعد ذلك انتقلت لبازل وقلت إنني أريد اللعب في مكان أكبر، بالرغم من أنه واحد من الأندية العظيمة، عندما لعبت لهم أردت أن أكون أعظم لاعب في تاريخهم، لذلك كما قلت كنت أتخذ كل شيء خطوة بخطوة، لقد كانت فترة صعبة لكنها جعلتني أكثر قوة".

وتحدث عن بدايته: "أردت دائمًا أن أكون لاعب كرة قدم، والآن الكل يراني كشخص جاء من مصر مثلهم وحقق الشهرة ووصل لذلك المستوى، لهذا الكل الآن يريد لأطفاله أن يلعبوا كرة القدم، لكنني دومًا ما أقول إنه هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تكون أفضل من كرة القدم، مثل أن تكون طبيب أو أيًا كان ما تريده وأن تجيده بشكل كامل، لكن نعم في النهاية كنت أريد أن أكون لاعب كرة قدم، كل طفل في مصر وإفريقيا يحب تلك الرياضة".

وعندما سألته الصحيفة ماذا كنت ستريد أن تكون لو لم تكن لاعب كرة قدم: "ذلك السؤال صعب، لقد لعبت كرة القدم منذ أن كان عمري عشر أو 11 عامًا، لقد كنت كذلك طوال حياتي، ولا أعرف ما الذي كنت سأفعله حقًا لو لم أكن لاعبًا، وعندما كان عمري 14 عامًا ذهبت للقاهرة ولعبت هناك".

وعن وفاة مارادونا قال: "لقد كانت الأنباء حزينة للجميع، الكل دخل في صدمة، لقد كان بمثابة الإلهام بالنسبة للجميع وقام بالكثير من الأشياء المميزة، أتمنى فقط لعائلته أن تشعر بتحسن بعد فترة، لا أعرف حقًا ما الذي يجب أن أقوله في ذلك الموقف لكنني حزين للغاية وأتمنى الخير لعائلته".

وتطرق للحديث عن حظوظ مصر وإسبانيا في كأسي الأمم الإفريقية والأوروبية وقال: "أعتقد أن إسبانيا تملك فريقًا جيدًا للغاية، وكل عناصره في أفضل المستويات ويمكنهم تحقيق الفوز بالبطولة من جديد، لقد مرت فترة منذ آخر مرة، فرصتهم كبيرة، ومصر تقدم مستويات جيدة مع المدير الفني الجديد، لقد أوشكنا على التأهل للبطولة ونكاد نتم العام العاشر دون أن نحققها، والجميع متحمس لذلك من جديد".

وأكمل: "نريد أن نحقق الفوز بها من أجل الجماهير ومن أجل أنفسنا، دعونا نرى ما الذي سيحدث، لكنني أرى بعض التطور مع المدير الفني الجديد وعلاقتنا جميعًا طيبة سويًا، لنأمل أن نفوز بها هذه المرة".

وأنهى تصريحاته عن التعليم في مصر: "التعليم هو مفتاح كل شيء، أعتقد وأؤمن أنه من الممكن تحسين حياة لاعب كرة القدم والانسان بشكل عام عن طريقه، في بلدي مصر أعتقد أن بعض الأشياء يمكنها التغير للأفضل".

جدير بالذكر أن لصلاح تصريحات سابقة عن التعليم في مصر تسببت في موجة غضب من الجماهير عليه قبل حوالي عامين.