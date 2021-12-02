"صلاحية عمر السومة مع النادي الأهلي انتهت"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الصدعان، أن النجم السوري عمر السومة انتهت صلاحيته مع فريقه النادي الأهلي، متحدثًا عن أزمات الراقي خلال الموسم الحالي.

نقيم الفريق وفقًا للظروف التي يعيشها، مهر الدوري السعودي ليس موجودًا عند النادي الأهلي، الثالث أو الرابع أو الخامس لا يحتاج لمهر، وبالتالي اليوم يجب أن يرحل هاسي وأيضًا الذي جلب هؤلاء اللاعبين.

الصدعان قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية: "الإدارة جائت وهي تعرف جيدًا وضع النادي الأهلي، وكانت جزء من الأزمات التي مر بها النادي منذ سنتين، والنادي خسر حوالي 16 أو 17 لاعب في فترة ماجد النفيعي الأولى".

وتابع: "الإصلاحات التي يحتاج لها الأهلي لا أرى منها أي مؤشرات، لا أحد طلب منك أن تجلب لاعبين للفريق بحولي 80 مليون، وتحتاج للاعبين يخدمونك".

الإعلامي الرياضي أردف: "عمر السومة يحتاج لهذه المرحلة إلى محاربين في الملعب، ولكن الأهلي لا يمتلك هذه النوعية من اللاعبين، والسومة من الممكن أن يخدم فريق آخر غير الأهلي حاليًا".

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واستطرد قائلًا: "في وجهة نظري عمر السومة مع النادي الأهلي انتهت صلاحيته، والمرحلة التي يعيشها النادي تحتاج لمقاتلين وليس مكابرين، الأهلي ليس الأهلي الذي نعرفه، ولا يستطيع المنافسة على الألقاب حاليًا".

محمد الصدعان: #الأهلي لا يمتلك "مهر الدوري".. وعمر السومة انتهت صلاحيته مع الأهلي#كورة_روتانا pic.twitter.com/FM2qVcqKNy — برنامج كورة (@korarotana) December 1, 2021

واختتم الصدعان تصريحاته قائلًا: "الأهلي من الممكن أن يقدم أفضل ما يقدمه حاليًا رفقة اللاعبين الحاليين، ولكن المشكلة الحقيقية في المدرب هاسي يجب أن يرحل".