صفقة يناير لن تلعب أوروبيًا .. تشافي مضطر لاستبعاد الوافد الجديد!

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في تسجيل اللاعبين الجدد في بطولة الدوري الأوروبي بعد انتهاء سوق يناير.

برشلونة تعاقد مع 4 صفقات بدأت بداني ألفيش، وتبعها فيران توريس، وخلال الأيام الأخيرة من الانتقالات أحضر النادي أداما تراوري وبات قريبًا من الإعلان عن صفقة بيير إيمريك أوباميانج.

ورغم ذلك، فلن يتمكن النادي الكتالوني من ضم جميع اللاعبين إلى القائمة، وسوف يضطر المدرب تشافي هيرنانديز للتضحية بأحد اللاعبين، بحسب ما ذكرته صحيفة "آس".

مقعد مضمون

أكدت الصحيفة أنّ قوانين الاتحاد الأوروبي تتيح للفريق التسجيل لثلاث لاعبين جدد فقط في القائمة، مما يعني أن تشافي عليه التضحية بأحد الوافدين الجدد.

ويشير التقرير إلى وجود مقعدين مضمونين فقط من وسط الأربعة، ففيران توريس الجناح المنضم من مانشستر سيتي بصفقة بلغ قيمتها 55 مليون يورو قد حل أزمة غياب اللاعب الصاعد عبد الصمد الزلزولي عن القائمة الأوروبية.

أما داني ألفيش فيبدو أنه حجز مقعدًا هو الآخر، حيث لم يقتنع المدرب الإسباني تشافي بسيرجينو ديست أو أوسكار مينجويزا في مركز الظهير الأيمن.

فعودة ألفيش الدرامية ومستواه المميز يجعله في قمة أولويات تشافي في الفترة المقبلة.

غياب محتمل

يبدو أن كل العوامل تقف أمام قائد آرسنال السابق بيير إيميريك أوباميانج لكي تمنعه عن المشاركة في الدوري الأوروبي.

فالمراكز المطلوب تدعيمها التي ذكرت سلفًا تبدو فارغة بدون الصفقات الجديدة التي تملؤها.

أما مركز المهاجم فنجد فيه أكثر من عنصر يمكنه المشاركة، مثل لوك دي يونج ومارتين برايثوايت وممفيس ديباي وحتى أنسو فاتي.

وعلى الرغم من حاجة تشافي الملحة بجلب مهاجم جديد إلا أن المنطق يقع في صف التضحية بالجابوني لحساب الآخرين.

كما أنّ اللاعب لم ينضم رسميًا إلى صفوف النادي الكتالوني حتى الآن رغم إعلان آرسنال فسخ التعاقد، مما يعني إمكانية التعامل مع كورقة رابحة للمشاركة في الدوري الإسباني.

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