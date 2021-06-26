صفقة نارية .. مهاجم السويد يُنافس جوميس وحمدالله في الموسم القادم

نجم يورو 2020 اتفق مع ناديه السعودي الجديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن اقتراب نجم هجوم السويد في يورو 2020 "روبن كوايسون" من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم ومنافسة نجوم الهجوم أمثال بافيتمبي جوميس وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو.

كوايسون يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده وقد خاض مباريات دور المجموعات الثلاثة في يورو 2020، واحدة منها أساسيًا، وقد صنع هدف الفوز الثمين على سلوفاكيا في الجولة الثانية.

من هو النادي السعودي الذي سيلعب له مهاجم السويد في الموسم القادم؟

الرياضية أوضحت أن كوايسون توصل بالفعل لاتفاق مع نادي الاتفاق السعودي للعب له بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت قبل انطلاق اليورو وتوقفت لمغالاة اللاعب ووكيله في طلباتهما المالية.

وأضافت الصحيفة أن مستوى المهاجم صاحب الـ27 عامًا الجيد جدًا مع السويد في اليورو دفعهم للعودة للمفاوضات وإتمام الاتفاق.

كان الإعلامي عبد العزيز المريسل قد قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن أحد نجوم اليورو بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم لكنه لم يكشف عن هويته أو اسم النادي المهتم، ورجحت المصادر آنذاك أن يكون حديثه خاص بالنصر والمدافع السويدي ماركوس دانيلسون.

ما هي التفاصيل المالية لتعاقد الاتفاق مع نجم هجوم السويد؟

الرياضية لم تتوصل للتفاصيل الخاصة بالعقد سواء مدته أو قيمته الإجمالية، لكن مصدر خاص أبلغها أن كوايسون سيتقاضى 10 ملايين ريال سعودي سنويًا.

وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين على كافة التفاصيل، موضحة أن توقيع العقود سيحدث عقب فراغ اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية المقامة حاليًا، والتي تأهلت السويد لدور الـ16 منها.

ما هي مسيرة كوايسون الكروية؟

اللاعب الذي سيُعوض رحيل سليمان دوكارا لعدم تجديد عقده مع الاتفاق بدأ مسيرته الكروية في السويد، قبل أن يحترف خارج البلاد.

البداية كانت مع أيك السويدي وقد انضم فترة إلى إسكلستونا بالإعارة قبل أن يعود لناديه ويرحل عنه صيف 2014 إلى باليرمو الإيطالي.

آخر محطات كوايسون كانت مع ماينز الألماني الذي انضم له في يناير 2017 وانتهى عقده معه بنهاية الموسم الماضي.

لعب السويدي 274 مباراة في السويد وإيطاليا وألمانيا وقد سجل خلالهم 57 هدفًا وصنع 22، ونجح في الموسم الماضي بإحراز 6 أهداف وصناعة 3 مع ماينز في الدوري الألماني.

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