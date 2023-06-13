صفقة مفاجئة .. هل يتعاقد الهلال مع نجم لاتسيو مقابل هذا المبلغ "الجنوني"؟!

الملايين من عشاق نادي الهلال ينتظرون صفقات الفريق الأول بعد ضربة ليونيل ميسي الكبرى

لا يزال نادي الهلال، يبحث عن تعويض فشله في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بضم عدد من النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا تاريخيًا للانضمام إلى الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلًا الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وحسب شبكة "سكاي سبورت"، قدّم الزعيم الهلالي، عرضًا إلى لاتسيو الإيطالي؛ للتعاقد مع صانع ألعابه الإسباني لويس ألبيرتو، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكشفت الشبكة، عن أن الهلال عرض على الفريق الإيطالي، مبلغ 12 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين متغيرات، مع راتب سنوي للاعب يقدر بـ8 ملايين يورو؛ من أجل حسم الصفقة.

وأشارت "سكاي"، إلى رفض لاتسيو العرض الهلالي؛ حيث طلب الحصول على مبلغ 20 مليون يورو؛ للموافقة على التخلي عن اللاعب.

لكن، المفاجأة الكبرى كانت فيما أعلنه الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، بشأن انتقال لويس ألبيرتو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الصيف الحالي.

وأكد دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، على أن العرض المقدّم إلى ألبيرتو، ليس من الهلال، وإنما من الدحيل، بطل دوري نجوم قطر.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني، الذي انضم إلى صفوف لاتسيو الإيطالي في صيف 2016، قادمًا من ليفربول الإنجليزي؛ خاض 44 مباراة رسمية في الموسم الرياضي 2022-2023، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 8 آخرين.