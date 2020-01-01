صفقة لا تُنسى .. حينما صنع أحمد الدوخي جدلاً كبيرًا بين الهلال والاتحاد

القضية التي أثارت الرأي العام السعودي عام 2005

صراع كبير في الكرة السعودية بين ناديي الاتحاد والهلال، حيث تُعد هذه المواجهة هي الكلاسيكو الحقيقي والقوي للكرة السعودية في أي مسابقة سواء قاريًا أو محليًا.

وقبل مواجهة الهلال والاتحاد مساء اليوم في منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يطمح كلا الفريقين في خطف النقاط بالطبع مع اختلاف الأهداف، فالهلال رغبته المواصلة على الصدارة، بينما الاتحاد يرغب في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة هناك العديد من الصفقات التي صنعت جدلاً كبيرًا بين كلا الفريقين، ولكن تبقى صفقة اللاعب أحمد الدوخي صاحبها جدلاً كبيرًا.

المزيد من الفرق

وتُعيد دائما مواجهة فريقي الاتحاد والهلال، القضية التي أثارت الرأي العام السعودي عام 2005 والتي كان بطلها اللاعب أحمد الدوخي.

وأثار انتقال أحمد الدوخي من نادي العاصمة نادي الهلال السعودي إلى نادي الاتحاد السعودي، لغطاً وجدلاً كبيرين في دوائر المهتمين بكرة القدم السعودية.

وأنهى رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي ظهر صفقة انتقال لاعب الهلال الدولي احمد الدوخي لناديه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر ووصلت ذروتها الأسبوع الأخير عندما رفض الدوخي التجديد للهلال مقابل ثلاثة ملايين ريال (كاش) أحضرها رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل لمقر النادي.

ورفض اللاعب التجديد رغم أن مسؤولي الهلال تنازلوا عن مدة العقد من خمس سنوات الى أربع سنوات، وفور رفض الدوخي التوقيع ظهرت توقعات بأن اللاعب اتفق مع الاتحاديين على انتقاله والمبالغ المالية التي ستكون من نصيبه.

وحصل الدوخي نظير انتقاله على خمسة ملايين ريال وسيارة تضاربت الأنباء حولها البعض يؤكد أنها سيارة BMW والبعض الآخر يؤكد إنها من نوع (بورش) التي تصل قيمتها إلى مليون ريال حينها.

بالإضافة إلى ذلك حصل اللاعب على فيلا في جدة و200 الف ريال لشقيقه الأكبر محمد الذي رفض التجديد لشقيقه مع الهلال عندما اجتمع برئيس نادي الهلال الامير محمد بن فيصل الاسبوع الماضي.

فهد الأنصاري لجول : افتقد الدوري السعودي ومباراة الكلاسيكو ليست محسومة للهلال

وبالفعل لعب الدوخي بقميص الفريق الاتحاد ليكتب فصلاً جديدًا في فصول تاريخ الصفقات النارية التي كانت قد تمت بين الفريقين.