صفقة شراء السعودية لنيوكاسل يونايتد .. إلى طريق مسدود!

صفقة شراء السعودية لنيوكاسل يونايتد إلى أين؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، صفقة شراء نيوكاسل يونايتد من قبل مستثمرين سعوديين في طريقها إلى الفشل خلال الأيام الجارية.

وكان بعض المستثمرين السعوديين قد اقتربوا خلال الفترة الماضية من شراء نيوكاسل يونايتد بمقابل مادي 300 مليون جنيه إسترليني بعد موافقة مايك أشلي مالك النادي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين خلال الأيام الماضية بعد أن كانت قريبة من الإتمام.

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وكان مايك أشلي قد وافق على العرض، ولكن تعرض لضغط كبير من جهات أخرى لرفض الصفقة بسبب مخاوف هيكل الملكية الجديد.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قد أكدت خلال الأيام الماضية، أن الصفقة أصبحت معقدة بشكل كبير بسبب بعض التراخيص الخاصة بالبث.

وسوف يتم حسم موقف نادي نيوكاسل يونايتد خلال الفترة المقبلة، من البيع سواء عودة المفاوضات مع الجانب السعودي أو بيعه لجهة أخرى.