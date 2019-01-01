الانتقالات

صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وفيورنتينا

التعليقات()
Getty Images
عدة اسماء مقترحة بين الناديين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن الثنائي إنتر وفيورنتينا قد يدخلا في صفقة تبادلية بحلول نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ويعمل الفيولا على إعادة بناء صفوفه بعد تولي رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو رئاسة النادي في بداية الصيف.

رونالدو يتصدر - ما ترتيب لوكاكو في قائمة الأعلى راتباً في إيطاليا؟

اختيارات المحررين

وقالت "توتوسبورت" إن إنتر مهتم بخدمات الظهير الأيسر لفيورنتينا كريستيانو بيراجي، أحد خريجي أكاديمية النادي.

وفي المقابل، يبدي فيورنتينا اهتماماً بضم ماتيو بوليتانو وبورخا فاليرو من صفوف إنتر، وهو ما يفتح الباب للتبادل بحسب التقرير.

إيكاردي مفتاح إنتر لضم سافيتش

وفي نفس السياق، وضعت مكاتب المراهنات احتمالية أن يتحرك إنتر في الأمتار الأخيرة لضم نجم الفيولا فيديريكو كييزا.

ورفض فيورنتينا بيع كييزا هذا الصيف رغم الاهتمام الكبير من قبل يوفنتوس وإنتر وأندية خارج إيطاليا.

ويلعب إنتر مساء السبت ودياً أمام فالنسيا في استعداداته للموسم المقبل.

إغلاق