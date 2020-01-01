صفقة برشلونة الجديدة: قدوتي كريستيانو رونالدو

ترينكاو أدلى بحوار مع الموقع الرسمي لبرشلونة

كشف فرانشيسكو ترينكاو، لاعب برشلونة في الصيف المقبل، عن سعادته بالتوقيع لصفوف النادي الكتالوني مؤكدًا أنّ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هو قدوته بجانب ليونيل ميسي.

برشلونة تعاقد مع ترينكاو من سبورتنج براجا على أن ينضم بصورة نهائية مع انطلاق الموسم المقبل.

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وقال البرتغالي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة: "لقد كان فخرًا بالنسبة لي تواصل البلوجرانا معي، لقد أردت ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وأتطلع لمقابلة زملائي والتدرب معه ومشاركتهم غرفة الملابس".

وتابع: "قدوتي في كرة القدم هو كريستيانو رونالدو وبالطبع ليونيل ميسي، إنّه لشرف لي أن ألعب بجوار البرغوث والتعلم منه لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم".

وأكد صاحب الـ 20 عامًا أنّ أبيل رويز، مهاجم برشلونة الرديف المنضم إلى براجا، حدثّه كثيرًا عن المدينة والفريق وجعله أكثر حماسة لارتداء قميص النادي الكتالوني.

واختتم: "تحدثت مع أنطوان جريزمان وأبلغني تهانيه بالانضمام إلى برشلونة. أنا لاعب متفاني وسوف أبذل كل ما لديّ لأجل إسعاد الجماهير".

جدير بالذكر أنّ قيمة انتقال اللاعب بلغت 31 مليون يورو.