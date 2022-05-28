"صفر دوري أبطال، وستندم" .. جماهير ريال مدريد في باريس تسخر من مبابي!

علي رفعت
Mbappe & MessiGetty Images
ريال مدريدكيليان مبابيليفربول vs ريال مدريدليفربولدوري أبطال أوروبا

جماهير ريال مدريد لم تنس أن تسخر من كيليان مبابي في قلب العاصمة الفرنسية قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

قامت جماهير ريال مدريد بالسخرية بشكل كبير من النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بعد وصول الجماهير للعاصمة الفرنسية باريس لتشجيع فريقهم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وكان كيليان مبابي قد أعلن قراره قبل حوالي أسبوع بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد.

اختيارات المحررين

الجماهير ارتدت قمصان لباريس سان جيرمان عليها اسم مبابي والرقم صفر وتحته كتبوا "دوري أبطال أوروبا"، في إشارة ساخرة لعدم امتلاك الفرنسي لأي لقب أوروبي حتى الآن.

البعض الآخر أمسك بقمصان عليها عبارات ساخرة وإشارات نابية في حق النجم الفرنسي لتنفيس بعض الغضب بعد رفضه الانضمام لريال مدريد.

ورفع البعض الآخر لافتات تؤكد للنجم الفرنسي أنه سيندم على عدم الانضمام لريال مدريد هذا الصيف، وكتب أحدهم: "مبابي، ستندم".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد عقده في باريس حتى 2025 لكنه أكد إنه سيدعم ريال مدريد في النهائي ضد ليفربول.