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فقد باريس سان جيرمان خدمات ديزيري دوي بسبب إصابة خطيرة خلال مباراة مساء السبت أمام نيس، واضطر اللاعب إلى مغادرة الملعب.

بدأ نيس، صاحب المركز السادس حاليًا في الدوري الفرنسي، المباراة بقوة. ووضع محمد عمورة أصحاب الأرض في المقدمة بعد ثماني دقائق فقط.

استمر تقدم نيس حتى الدقيقة 27، حين لمس خافيير ماندزا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المنافس.

ونفّذ المهاجم سيني مايولو ركلة الجزاء بهدوء، لتصبح النتيجة 1-1.

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وبعد دقيقة، تقدم باريس سان جيرمان. فقد حوّل دوي عرضية أرضية من أشرف حكيمي إلى الشباك عند القائم البعيد، لتصبح النتيجة 1-2.

المباريات التالية سان جيرمان دوري أبطال أوروبا 15:00 روما

وبعد لحظات، سقط المهاجم الفرنسي فجأة متألمًا بشدة أثناء مراوغته بالكرة. وصرخ من الألم، واضطر المسعفون إلى إخراجه على نقالة.

وأمسك اللاعب الدولي بركبته فور سقوطه، ما قد يشير إلى إصابة خطيرة. ثم دخل فيران توريس بعد تفضيله على ميكا جودتس.