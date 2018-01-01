صراع مصري - سعودي على إسماعيل حداد

مهاجم الوداد المغربي يقترب من الدوري السعودي مفضلًا إياه عن المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب إسماعيل حداد؛ جناح أيسر الوداد المغربي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لخوض أولى تجاربه الاحترافية.

صاحب الـ28 عامًا مرتبط بعقد مع وداد الأمة حتى نهاية موسم 2019-2020، ومن المقرر أن يرحل في يناير على سبيل الإعارة.

وفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن حداد تلقى عرضين، أحدهما من أحد السعودي والآخر من الزمالك المصري، موضحة أنه تم التوصل لاتفاق مع النادي السعودي من جانب اللاعب وفي انتظار قرار ناديه، حيث يفضل الجناح اللعب بالدوري السعودي.

وأكدت موقع "الجريدة 24" المغربي وفقًا لمصادره فإن الوداد اتفق مع حداد على الانتقال لأحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مصادر الموقع كذلك أوضح أن أحد أرسل تذاكر الطيران إلى جناح الوداد، على أن يصل بعد غدٍ الإثنين إلى السعودية من أجل إجراء الفحص الطبي، على أن تتكفل الصفقة 300 مليون سنتيم.

يذكر أن إسماعيل حداد شارك الموسم الجاري مع الوداد في أربع مباريات بالدوري، ومباراتين بدوري أبطال أفريقيا، لكنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن.