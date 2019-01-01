صراع بين مانشستر يونايتد وإيفرتون على ضم كالابريا

تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد تؤكد وجود صراع بين كل من إيفرتون ونظيره مانشستر يونايتد على ضد اللاعب ديفيد كالابريا ظهير ميلان الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب دافيد كالابريا ظهير نادي ميلان الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن اللاعب صاحب الـ 22 عام يتم رؤيته في مانشستر يونايتد كخليفة لأنطونيو فالنسيا.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بضم اللاعب الشاب، حيث ربطته تقارير صحفية سابقة بالانضمام لإيفرتون في الموسم المقبل.

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ويمتلك نادي ميلان عقدًا مع اللاعب الشاب يستمر حتى نهاية موسم 2021-2022، أي أن النادي لن يفرط في خدماته بسهولة وبمقابل مادي قليل.

ويقدم اللاعب مستويات طيبة للغاية رفقة الفريق في الفترة الماضية، وشارك في 27 مباراة هذا الموسم، وسجل هدف وصنع مثله لصالح الروسونيري.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك أساسيًا في فوز ميلان الهام بالأمس على كييفو بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.