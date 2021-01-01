صراع ليفربولي لندني .. لعبة الكراسي الموسيقية الأوروبية تشتعل في إنجلترا

من يمثل البريميرليج أوروبياً الموسم القادم؟

نظرة على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم وستجد أن الوضع ساخن للغاية، بعيداً طرفي الجدول مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، البقية في صراع محتدم من أجل المشاركات القارية وتفادي الهبوط.

في الموسمين الماضيين كان صراع المربع الذهبي ساخناً واستمر دوماً للجولة الأخيرة، وهذا الموسم لن يتغير في ظل وجود منافسة بين ما يقرب من 10 فرق من أجل بلوغ المسابقات الأوروبية.

بداية من مانشستر يونايتد بالمركز الثاني ومروراً بأقطاب لندن وليفربول وليستر، حتى الوصول لآرسنال في الترتيب العاشر، يملك الجميع حظوظاً للعب الأوروبي الموسم المقبل في ظل استحداث بطولة ثالثة هي كأس المؤتمر.

كأس المؤتمر ستلعب الموسم المقبل للمرة الأولى، وسيكون لإنجلترا ممثلاً وحيداً فيها يفترض أنه بطل كأس كاراباو، ولكن في ظل لعب النهائي بين مانشستر سيتي وتوتنهام وكلاهما يملكان حظوظاً في البطولتين الآخرتين الأبطال والدوري الأوروبي، سيذهب المقعد لصاحب المركز السادس، أو قد يكون السابع في حال كان بطل كأس الاتحاد أيضاً في مركز بالدوري يخول له المشاركة في الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وإذا حللنا بالتفصيل وضعية الفرق وحظوظها، فمانشستر يونايتد وليستر سيتي الأقرب لحجز بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال في ظل جمعهما 54 و53 نقطة على التوالي، وكونهما يقدمان العروض الأفضل والأكثر ثباتاً بين المتنافسين.

بعد ذلك هناك تشيلسي الذي يملك 50 نقطة ويعيش حالة تصاعدية منذ تولي توماس توخيل تدريب الفريق، وإذا استمر في هذا المنوال بالتأكيد سيتمكن من حجز مقعده هو الآخر في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التهديد الرئيسي للثلاثي السابق يأتي من مفاجأة الموسم وست هام، الفريق اللندني بقيادة ديفيد مويس يقدم عروضاً مميزة جعلته يجمع 48 نقطة حتى الآن، بل ويملك مباراة أقل من الثلاثي السابق، وفي أسوأ الأحوال حتى إذا لم يبلغ مقعد الأبطال فسيشارك أوروبياً.

خلف وست هام الخامس يوجد فريق آخر يقدم موسماً استثنائياً هو إيفرتون مع كارلو أنشيلوتي وجمع 46 نقطة من 27 لقاء، وبعده مباشرة بفارق نقطة ومن نفس عدد المباريات يتواجد توتنهام مع جوزيه مورينيو، والذي أطاح تراجعه الكبير بفرصه في الاقتراب من القمة.

هؤلاء هم السبعة الأوائل المحتلون للمراكز المؤهلة أوروبياً، ولكن لا يجب تجاهل البقية مثل ليفربول الثامن الذي يعيش موسماً كارثياً وجمع فقط 43 نقطة من 28 مباراة ولكن يبقى في السباق لحجز مقعد أوروبي بما يملك من ترسانة من النجوم.

بعد ليفربول هناك أستون فيلا الذي يقدم موسماً طيباً يجعله يأمل في أن يبقى في دائرة التنافس وهو الذي يملك 41 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة العبور القاري، ثم هناك آرسنال أيضاً ب38 نقطة الذي يعرف صعوبة المهمة ولكن رقمياً حظوظه حاضرة بعد.

الدوري ليس السبيل الوحيد لبعض الفرق من أجل المشاركة قارياً الموسم المقبل، ولكن مشاركة هذا الموسم الأوروبية قد تكون السبيل كذلك في حال ليفربول وتشيلسي عبر الأبطال، وتوتنهام وآرسنال وبدرجة أقل يونايتد بالدوري الأوروبي، إذ أن التتويج باللقب يضمن مقعداً في دوري أبطال أوروبا.

الحسابات معقدة والصراع مفتوح للجميع من الفرق المذكورة لحجز بطاقة المشاركة القارية في الموسم المقبل، والأكيد أن الأمر سيستمر حتى الأسبوع الأخير للتعرف على ممثلي الكرة الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.