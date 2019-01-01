النتائج المباشرة
الانتقالات

صراع لندني على ضم بيريشيتش الصيف المقبل

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الكرواتي في طريقه لمغادرة إنتر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن وست هام هو أحدث الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع جناح إنتر إيفان بيريشيتش الموسم المقبل.

واقترب بيريشيتش من الرحيل في يناير الماضي عن النيراتزوري، ودخل في مفاوضات مع أرسنال، ولكن فشلت الصفقة في الأيام الأخيرة من الميركاتو بحسب التقارير.

وذكرت "لاجازيتا" أن وست هام انضم لكلاً من توتنهام وأرسنال في الاهتمام بالتعاقد مع الكرواتي في الصيف المقبل، وعلى استعداد لتلبية مطالب إنتر المادية.

اختيارات المحررين

ناينجولان: أنا مدين لإنتر ودجيكو لاعب كبير

فيجو: رحلت عن برشلونة مضطرًا وتركت ريال مدريد لألعب

ويقدر إنتر اللاعب في حدود 35-40 مليون يورو، المبلغ الذي رفض أرسنال دفعه في انتقالات الشتاء، ولكن التقرير يوضح أن الوضع قد يختلف بعد نهاية الموسم.

إنتر من جانبه يريد استثمار الأموال مباشرة للتعاقد مع واحد من ستيفن بيرجوين، لاعب إيندهوفن، أو إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، بحسب "توتوسبورت".

ويلعب وست هام مساء اليوم، السبت، أمام مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

إغلاق