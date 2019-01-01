صراع لندني على ضم بيريشيتش الصيف المقبل

الكرواتي في طريقه لمغادرة إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن وست هام هو أحدث الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع جناح إنتر إيفان بيريشيتش الموسم المقبل.

واقترب بيريشيتش من الرحيل في يناير الماضي عن النيراتزوري، ودخل في مفاوضات مع أرسنال، ولكن فشلت الصفقة في الأيام الأخيرة من الميركاتو بحسب التقارير.

وذكرت "لاجازيتا" أن وست هام انضم لكلاً من توتنهام وأرسنال في الاهتمام بالتعاقد مع الكرواتي في الصيف المقبل، وعلى استعداد لتلبية مطالب إنتر المادية.

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ويقدر إنتر اللاعب في حدود 35-40 مليون يورو، المبلغ الذي رفض أرسنال دفعه في انتقالات الشتاء، ولكن التقرير يوضح أن الوضع قد يختلف بعد نهاية الموسم.

إنتر من جانبه يريد استثمار الأموال مباشرة للتعاقد مع واحد من ستيفن بيرجوين، لاعب إيندهوفن، أو إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، بحسب "توتوسبورت".

ويلعب وست هام مساء اليوم، السبت، أمام مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.