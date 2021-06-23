صراع ريال مدريد وبرشلونة لضم لاعب بايرن

اهتمام إسباني وإنجليزي للاعب الألماني

كشفت تقارير صحفية أن لاعب بايرن ميونخ، ليون جوريتسكا موضع اهتمام عدد من أندية كبار أوروبا تحضيرًا لموسم الانتقالات القادم.

وأفادت التقارير أن اللاعب محل اهتمام عدد قليل من الأندية الإنجليزية أيضًا.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

وفقًا لصحفي تابع للقناة الألمانية "sport 1"، فإن نادي برشلونة وريال مدريد وعدد قليل من الأندية الإنجليزية قد تواصلوا مع ليون جوريتسكا.

أكد الصحفي أن اللاعب مازال يريد تجديد عقده لكن يرفض الراتب المعروض عليه.

ما هو موقف جوريتسكا؟

ينتهى عقد لاعب الوسط الألمانى، ليون جوريتسكا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم القادم 2021- 2022. ورغم أن اللاعب قال في تصريحات سابقة لشبكة "سكاى سبورت ألمانيا": "بايرن ساعدنى كثيرًا في السنوات القليلة الماضية لاتخاذ خطوة متقدمة في مسيرتى".

وأضاف: "لهذا السبب، فإننى أميل للبقاء هنا في بايرن ميونخ".

إلا أن المشهد تغير قليلًا عندما رفض جوريتسكا عرض الذي قدمه بايرن للتجديد وصلت أخباراهتمام بعض الأندية ويريد التأكد من أن العرض صحيح ،خاصة لأنه جلب وكيلًا جديدًا وجذب اهتمام الأندية الأخرى.

وانضم جوريتسكا إلى البايرن في صيف 2018 قادمًا من شالكة، ليصبح إحدى ركائز الفريق الأساسية في الفترة الأخيرة رغم الإصابات التى عانى منها في تلك الفترة.

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