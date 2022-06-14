صراع جديد بين ميلان وريال مدريد على موهبة إسبانية!

ميلان يريد المحافظة على نجمه الشاب للدفاع عن لقبه في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة إدارة فريق ميلان الإيطالي بالمحافظة على لاعب ريال مدريد براهيم دياز لمدة موسم آخر.

وكان صانع الألعاب الشاب قد تألق مع فريق الروسونيري على مدار الموسمين الماضيين، مما جعل إدارة النادي الإيطالي تتمسك بالمدة المتفق عليها من قبل مع الملكي.

وبحسب صحيفة "آس" فإن المدرب ستيفانو بيولي هو صاحب الرغبة الأولى وهو من تمسك ببقاء نجمه الإسباني في كتيبته الخاصة.

ماذا يريد بيولي؟

حتى الآن، يمتلك براهيم دياز سنة أخرى مع فريق ميلان الإيطالي، حيث تنتهي مدة الإعارة بحلول صيف عام 2023.

ويرغب المدرب الإيطالي بيولي بضمان تلك الفترة للحفاظ على استقرار وضع الفريق الفني، والاعتماد على الشكل التكتيكي الذي يريده، والآن تخرج الأنباء من إسبانيا التي توضح أن الملكي قد يقطع إعارة اللاعب ويستخدمه في الموسم المقبل.

حيث أن دياز قد ساهم بشكل واضح في تحسن مستوى ميلان بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ستيفانو في السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ابتعاده الموسم الماضي لفترات طويلة عن مستواه، إلا أن بيولي يدرك قيمته الحقيقية، ويرغب باستمراره حتى يساعده في حملته القادمة للدفاع عن اللقب.

ماذا قدم دياز الموسم الماضي؟

لم يكن الموسم الماضي هو الأبرز لبراهيم دياز مع فريق ميلان الإيطالي، لكنه ساهم ولو بشكل صغير في تحقيق الروسونيري لبطولة الدوري الإيطالي.

حيث شارك صانع الألعاب الإسباني في 40 مباراة سجل من خلالها 4 أهداف، فيما قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

اقرأ أيضًا..

بين عبقرية آل الشيخ ورهان كلوب.. ماذا سيقدم داروين نونيز لليفربول؟

بيكيه "المحظوظ" من قمة هرم الحياة إلى القاع .. فقد شاكيرا وسمعته سويًا!

بايرن يعقد مهمة برشلونة .. طلب غير منطقي للتخلي عن ليفاندوفسكي