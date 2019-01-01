صراع ثلاثي إيطالي على خدمات فارس

اللاعب ثبت أقدامه في السيري آ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع من قبل ثلاثة أندية إيطالية على خدمات الظهير الجزائي محمد فارس، لاعب سبال.

فارس لعب الموسم الماضي معاراً من هيلاس فيرونا مع سبال، ولفت الأنظار بتألقه في خطة 3-5-2 ومساعدة الفريق على البقاء بالدرجة الأولى.

وذكرت "سكاي" أن لاتسيو، وتورينو، وساسولو يتابعون فارس في ظل الحديث عن عدم استمراره مع سبال وعودته لفيرونا.

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ولفتت "سكاي" الأنظار لاهتمام لاتسيو بضم الجزائري ليكون خليفة لقائد الفريق الحالي سيناد لوليتش بسبب تقدمه في السن وتألقه في نفس المركز مع سبال.

فارس يتواجد حالياً مع منتخب بلاده في مصر لخوض منافسات أمم أفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثالثة.

وتفتتح الجزائر مبارياتها بالمجموعة مساء الأحد عندما تلعب مع المنتخب الكيني بالحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة.