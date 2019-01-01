صراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ثنائي الكالتشيو
التعليقات()
Getty
أكدت تقارير صحفية دخول يوفنتوس وإنتر ميلان في صراع خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مع بداية يناير الجاري.
وبحسب توتو سبورت فإن هدفي الصراع هم ساندرو تونالي لاعب بريشيا وفيديريكو تشييسا نجم فيورنتينا.
ووفقاً للتقارير، فإن ما وراء هذا التضارب هو بيبي ماروتا المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس والحالي لإنتر، والذي كان قد وضع الاسمين على لائحته مع البيانكونيري، ثم أتى بهما إلى النيراتزوري.
ما بدأ تلك الصراعات بالأصل كان المدافع البرتغالي تريناكو، ولكن الآن الثنائي يطاردان تونالي الملقب بـ"أندريا بيرلو الجديد".
وكون تونالي لاعب دولي بالفعل، يرى بريشيا أنه لن يبيعه بأقل من 25 مليون يورو.
على الجانب الآخر يطلب فيورنتينا 60 مليون يورو ثمناً للاعبه، ولكن يوفي يطمح لاستغلال مسألة ماركو بياتشا المعار منه إلى الفيولا كجزء من الصفقة.