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صراع بين ميلان وموناكو لضم فابريجاس

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Getty Images
لاعب الوسط الإسباني يقترب مرة أخرى من مغادرة تشيلسي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية دخول موناكو الفرنسي على خط التفاوض مع سيسك فابريجاس لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي.

 

ويعد ميلان الإيطالي على رأس المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الإسباني في يناير، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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ورغم إمكانية رحيل اللاعب مجاناً في يونيو، إلا أن تشيلسي يطلب 10 مليون يورو، بينما لا ينوي ميلان دفع أكثر من 8 ملايين.

في الإطار ذاته كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن موناكو بات مهتماً أيضاً، حيث يحاول إضافة الخبرة لفريقه خلال معركته لتفادي الهبوط من الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن يوافق نادي الإمارة على تلبية مطالب فابريجاس المادية، حيث يرغب بالحصول على 5 مليون يورو في الموسم، وهو أمر يصب في مصلحة موناكو قليلة الضرائب مقارنة بميلانو.

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