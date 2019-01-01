صراع بين ميلان وإنتر على ضم جوهرة أيندهوفن

بيرجوين نجم أيندهوفن يشعل صراعًا بين ميلان وإنتر في إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن ستيف بيرجوين نجم نادي أيندهوفن الهولندي الصاعد أصبح مطمعًا لقطبي ميلانو إنتر وميلان.

وكان بيرجوين قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، والتي كان أبرزها في الفترة الأخيرة شياطين إنجلترا مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن إنتر ميلان قد أبدى اهتمامه مؤخرًا باللاعب من أجل ضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن القطب الآخر لمدينة ميلانو نادي ميلان قد دخل على الخط مؤخرًا لينضم إلى الراغبين في التعاقد مع النجم الهولندي الشاب.

ويحتاج ميلان إلى جناح أيسر في الوقت الذي لا يمتلك فيه على الجناح سوى سوسو الذي يلعب على اليمين، بينما يبحث إنتر عن جناح أيسر نظرًا للرحيل المحتمل لإيفان بيريزيتش.

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يذكر أن الميزانية المطلوبة للتعاقد مع النجم الهولندي الصاعد تصل إلى حوالي 40 مليون يورو، وهو مبلغ ليس بالصعب على قطبي ميلانو دفعه خاصة بعد الاستثمارات الأخيرة.