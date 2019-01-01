صراع بين روما وتشيلسي على مدير ليل الرياضي

لويس كامبوس المدير الرياضي لليل الفرنسي مطمعًا لروما وتشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية فرنسية أن لوكاس كامبوس المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي أصبح مطمعًا لروما وتشيلسي.

وكان كامبوس قد حقق نجاحًا ملحوظًا مع ليل خلال السنوات الأخيرة، ما جعل اسمه لامعًا بين متقلدي هذا المنصب في أوروبا.

ويعتبر ناديي تشيلسي وروما أبرز الباحثين عن من يتولى منصب المدير الرياضي لهما بين أندية أوروبا الكبرى.

ويبحث روما عن مدير رياضي جديد بعدما انتهت حقبة مونتشي مؤخرًا والذي قدم استقالته على خلفية الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

بينما يخلو تشيلسي من مدير رياضي منذ 18 شهرًا، حيث تولت ماريا جرانوفسكايا المعاملات الإدارية بصفتها مديرة تقنية للنادي.

وحسب المصادر الصحفية الفرنسية فإن المدير الرياضي لليل قد يكلف أحد الناديين حوالي 3 ملايين يورو من أجل استقطابه.

وخلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تتحدد وجهته إما في روما وإما في تشيلسي بناء على المشروع الأقرب لطموحاته.

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يذكر أن تشيلسي وروما يعانيان في الفترة الأخيرة على مستوى الإدارة بسبب الموسم السيء الذي يؤديه كلاهما.