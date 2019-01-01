صراع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على مدافع إسبانيول

ماريو هيرموسو مدافع فريق إسبانيول أصبح ضمن أهداف كل من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ الألماني أصبح مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "داريو جول" والتي أكدت أن بايرن ميونخ يسعى لدعم دفاعاته بصفقة جديدة من الدوري الإسباني بعد لوكاس هيرنانديز.

جيل تاريخي يعود مجددًا للديار من أجل مباراة خيرية 👏



جيل مانشستر يونايتد 99 ضد جيل بايرن ميونخ 99😍



كنهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به الشياطين الحمر 🏆



(@ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/DdhLOMuRLI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وأشارت تقارير سابقة أن فريق أرسنال الإنجليزي أيضًا يعد ضمن الأندية المهتمة باللاعب، حيث كان تحت أنظار كشافة النادي لفترة طويلة.

ويعد باريس سان جيرمان هو الأكثر اهتمامًا باللاعب الشاب بحسب ما ذكرت التقارير، حيث يسعى لتحسين دفاعاته بعد موسم محبط كبير في فرنسا.

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ويملك صاحب الـ 23 موهبة كبيرة لفتت أنظار كبار قارة أوروبا له في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تألقه مع فريقه بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن عقد هيرموسو به شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 40 مليون يورو، كما يستطيع ريال مدريد ضمه مقابل 15 مليون فقط.