صراع الهلال والنصر ينتقل للبرازيل .. والزعيم يسبق بخطوة

لن يتوقف صراع الهلال والنصر على الصفقات أبدًا، سواء كانت تتعلق بالنجوم السعوديين أو الأجانب، ويبدو أن يناير الجاري سيشهد جولة جديدة بعد جولات تاليسكا ومحمد العويس ومحمد كنو الذي لم يُحسم مصيره بعد.

الهلال ينشط بقوة في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إذ نجح في ضم سعود عبد الحميد ومحمد العويس وعبد الرحمن العبيد، فيما تعاقد النصر مع المهاجم جوناثان رودريجيز ليخلف عبد الرزاق حمدالله الذي غادر للاتحاد، ولم يكتف الناديان أبدًا، إذ دخلا في صراع جديد على خدمات البرازيلي ميشيل نجم فلامنجو.

ما هي تفاصيل صراع الهلال والنصر على ميشيل نجم فلامنجو؟

المصادر الصحفية البرازيلية تحدثت في الآونة الأخيرة عن اهتمام سعودي بالجناح الأيسر لفلامنجو "ميشيل"، وقد حددت في الساعات الأخيرة هوية المهتمين به، إذ كشفت قناة "بابارابزو روبو نيجرو" عن اهتمام الهلال والنصر بالتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

القناة أوضحت عبر عدد من مراسليها أن الهلال هو النادي الأكثر جدية في التعاقد مع ميشيل، مشيرة إلى أنه بدأ المفاوضات بالفعل مع فلامنجو في نهاية 2021، لكنه واجه رفضًا من جانب النادي البرازيلي غير المستعد للتخلي عن نجمه الأهم.

النادي السعودي، وحسب الصحيفة، لم ييأس وانتقل لخطوة أكثر جدية وهي تقديم عرض رسمي قيمته 8.25 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع اللاعب، وقد أكد مسؤولو فلامنجو وجود العرض بالفعل وشددوا على أنه الرسمي الوحيد القادم من الدوري السعودي.

عدد من المصادر المتابعة أكدت أن فلامنجو يرى المبلغ أقل مما يستحقه ميشيل، رغم أنه يُوفر له هامش ربح قليل، إذ كان قد ضمه من جوياس في يناير 2020 مقابل 7.5 مليون يورو تقريبًا.

وأضافت أن الهلال لم ييأس وسيُقدم عرضًا جديدًا بهدف إقناع فلامنجو بالتخلي عن ميشيل لرغبته الشديدة في ضمه قبل كأس العالم للأندية، رغم أن البعض تحدث كذلك عن رفض اللاعب الانتقال للدوري السعودي رغم الراتب الكبير المعروض عليه.

الهلال يسبق النصر بخطوة في تلك المفاوضات، لكن ما حدث في صفقة تاليسكا وتغيير مسار اللاعب في اللحظة الأخيرة من الأزرق إلى الأصفر يدعنا لا نُخرج النصر من الصورة أبدًا.

من هو ميشيل هدف الهلال والنصر؟

ميشيل بدأ مسيرته الكروية مع جويانيسا ومن ثم انتقل عام 2017 إلى جوياس وأخيرًا في يناير 2020 إلى فلامنجو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي.

الموسم الأول للجناح الأيسر القادر على اللعب في اليمين كان صعبًا، إذ لم يُسجل أي هدف في 20 مباراة من الدوري البرازيلي و5 مباريات من كأس ليبرتادوريس، لكن عام 2021 شهد انفجار اللاعب مع ناديه.

بداية الدوري البرازيلي 2021 كانت صعبة لميشيل كذلك، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تطورًا وتحسنًا ملفتًا في مستواه، حتى أصبح من العناصر الأساسية في الفريق وساهم في احتلاله المركز الثاني في الدوري خلف البطل أتلتيكو مينيرو.

لعب ميشيل 35 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5، كما خاض 8 مباريات في كأس ليبرتادوريس سجل بها هدفًا واحدًا.

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