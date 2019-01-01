صراع المقعد الثالث في الإمارات .. لا بديل للوحدة والعين سوى الفوز

هو المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحتدم صراع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا في دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ حجز الشارقة وشباب الأهلي المقعدين الأول والثاني.

وبانتصاره أمس على الإمارات 3-0، عزز الجزيرة تواجده في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وحافظ كذلك بني ياس على مركزه السادس بـ39 نقطة بعد فوزه على اتحاد كلباء 3-2.

ويتواجد في المركزين الرابع والخامس كلًا من الوحدة والعين بـ40 نقطة، لكن الثنائي سيلعب اليوم ضمن الجولة الـ24 من البطولة، مما يعني أن لديهما فرصة تقليص الفارق مع الجزيرة إلى نقطة واحدة قبل جولتين من النهاية.

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ويخوض الوحدة مباراة صعبة أمام عجمان على ملعبه، فيما يحل العين ضيفًا على دبا الفجيرة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين.

ولعب عجمان مباريات جيدة أمام الكبار في الإمارات هذا الموسم، وقد خسر بصعوبة لقاء الذهاب أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما سيحرض دبا الفجيرة على نقاط المباراة الثلاثة اليوم لمحاولة إحياء آماله بالبقاء في البطولة، كما سيُحاول استغلال أزمة العين الأخيرة وعدم انتصاره في آخر 5 مباريات من الدوري.

الجولة القادمة (الـ25) ستحمل مواجهات صعبة للفرق المتنافسة، إذ يلعب الوحدة أمام المتصدر الشارقة في مباراة قد تكون حاسمة في مصير اللقب حال لم يُحقق الملك الفوز اليوم على الوصل ويحسم اللقب رسميًا لصالحه.

فيما سيلعب العين أمام الوصل في مواجهة كلاسيكية صعبة، وأخيرًا سيلعب الجزيرة أمام الظفرة على ملعبه.

وتلعب الجولة الأخيرة لصالح الجزيرة نسبيًا، أو ربما تشهد مباراة نهائية لحجز البطاقة الآسيوية، إذ يلتقي الوحدة والعين وجهًا لوجه، فيما سيلعب الجزيرة أمام النصر خارج ملعبه.

خلاصة الأمر أن الوحدة والعين مطالبان بالفوز في المباريات الثلاثة القادمة ومن ثم رؤية جدول الترتيب قبل الجولة الأخيرة التي تشهد صدامهما معًا.