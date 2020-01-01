صراع القاع في الدوري الإماراتي - التعادل يحسم مواجهة الفجيرة وخورفكان

نتيجة مخيبة لكلا الطرفين في الدوري الإماراتي

تعادل خورفكان مع نظيره الفجيرة، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

خورفكان والفجيرة، مواجهة حسمت بالتعادل في منافسة قاع ترتيب دوري الخليج العربي، حيث يحتل الفريقين أخر مركزين.

تقدم خورفكان في البداية عن طريق رافائيل دودو في الدقيقة 29 من عمر اللقاء من ركلة جزاء سجلها اللاعب بنجاح ليضع فريقه في المقدمة.

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ولكن سريعًا وبعد 6 دقائق فقط تمكن الفجيرة من التعادل عن طريق فيرناندو جابرييل ليعيد اللقاء مرة أخرى لنقطة البداية والبحث عن الـ3 نقاط.

عاد خورفكان للتقدم في الشوط الأول وقبل نهايته بقليل، عن طريق رامون لوبيز في الدقيقة 43 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تمكن الفجيرة من التعادل بالهدف الثاني، في الدقيقة 58 من عمر المباراة، عن طريق عبدالله صالح الجنيبي.

وفشل الفريقين حتى نهاية المباراة في خطف هدف من أجل الـ3 نقاط كاملة، واكتفى الفريقين بالحصول على نقطة واحدة فقط.

ويحتل الفجيرة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة بينما يأتي خورفكان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط في ترتيب دوري الخليج العربي.