صراع الدوري المصري: المباريات المتبقية للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك

اشتعل صراع الدوري المصري بين الزمالك المرشح بقوة للفوز باللقب وبين الأهلي الساعي للحفاظ عليه ومع اقتراب نهاية الموسم، يذكركم جول بالمباريات المتبقية

يحاول الأهلي مواصلة السيطرة على لقب الدوري المحلي، ولكنه يواجه منافسة شرسة للغاية من الزمالك في الموسم الحالي ويتصدر أبناء مية عقبة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الحُمر مع لعب الفارس الأبيض لمباراة أقل، ومع وجود مباراة قمة منتظرة بينهما وهو ما سيجعل المنافسة تشتعل أكثر فأكثر في الأسابيع القليلة المُقبلة.

بدأ الأهلي الموسم بصورة سيئة بسبب تراجع النتائج مع المدرب كارتيرون بالإضافة إلى تراكم المباريات المؤجلة بسبب المشاركات الأفريقية وهو ما زاد من الضغط على الفريق، ولكنه نجح في الدخول في المنافسة مؤخراً، وفي المقابل يقدم الزمالك مستوى طيب للغاية وثابت تحت قيادة المحنك السويسري جروس ويعد هو الأقرب للفوز باللقب.

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ما هي المباريات المتبقية لفريق الأهلي؟

ينتظر فريق الأهلي بعض المباريات الصعبة في الأسابيع المتبقية له من عمر الدوري، البداية بمواجهة المتصدر الزمالك في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين إذا أراد المارد الأحمر استعادة الصدارة مرة أخرى، ولكنها لن تكون المواجهة الوحيدة المرتقبة له في الأشهر القليلة القادمة.

موعد المباريات المتبقية للأهلي حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 30 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً الزمالك - الأهلي استاد برج العرب 2 أبريل 2019 ميلادياً،

26 رجب 1440 هجرياً الاتحاد السكندري - الأهلي استاد برج العرب 9 أبريل 2019 ميلادياً،

4 شعبان 1440 هجرياً الأهلي - مصر المقاصة استاد السلام 13 أبريل 2019 ميلادياً،

8 شعبان 1440 هجرياً النجوم - الأهلي استاد بتروسبورت 18 أبريل 2019 ميلادياً،

13 شعبان 1440 هجرياً الأهلي - بيراميدز استاد السلام 22 أبريل 2019 ميلادياً،

17 شعبان 1440 هجرياً الأهلي - المصري استاد برج العرب تم تأجيلها الأهلي - إنبي استاد السلام

ما هي المباريات المتبقية لفريق الزمالك؟

حيث سيتعين على الأهلي مواجهة مصر المقاصة الذي يقدم موسماً جيداً تواجد على إثره في المربع الذهبي، وهناك مواجهة حساسة للغاية ستجمع بينه وبين المصري، ومن قبلها سيلاقي بيراميدز وذلك في شهر أبريل أيضاً..

يزداد جدول الزمالك صعوبة عن خصمه الأهلي، حيث سيتعين عليه مواجهة نفس الأندية التي ستلاقي الشياطين الحمر تقريباً ولكن أضف إليها مواجهة الإسماعيلي وذلك في شهر أبريل المقبل

بعيداً عن لقاء القمة، من المقرر أن يلعب الفارس الأبيض ضد المصري الذي استعاد مستواه كثيراً تحت قيادة إيهاب جلال وذلك في 10 أبريل المقبل، قبل أن يلاقي بيراميدز ثالث الترتيب في 22 من نفس الشهر.

موعد المباريات المتبقية للزمالك حتى نهاية الموسم: