صراع الدوري السعودي: المباريات المتبقية لفريقي الهلال والنصر

اشتعل صراع الدوري السعودي بين الهلال المرشح بقوة للحفاظ على لقبه وبين النصر ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

يسعى فريق الهلال للحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي خاصةً مع اقتراب الدوري السعودي على نهايته مع تبقي ثماني جولات فقط على ختام الموسم ولكن الفريق المُلقب بالموج الأزرق سيحتاج إلى سبع انتصارات من أجل إعلان فوزه به رسمياً بعد أن يتفوق على النصر في فارق النقاط بينهما والذي وصل إلى ست حتى الآن.

لازال يملك فريق النصر الأمل في الفوز بالدوري وخطفه من الغريم من أجل تحقيقه للمرة الأولى منذ موسم 2014/2015 ولكن هذا سيتطلب استغلال المباراة التي ستجمعه مع خصمه المباشر من أجل تقليص الفارق مع انتظار أي تعثرات آخرى لهم في مقابل عدم إضاعة النقاط من أجل محاولة اعتلاء جدول الترتيب قبل نهايته.

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ما هي المباريات المتبقية لفريق الهلال؟

لن تكون مهمة الهلال في الحفاظ على لقبه سهلة خاصةً وأنه تنتظره العديد من المباريات الصعبة في ما تبقى من الموسم، البداية بمواجهة منافسه على اللقب فريق النصر خارج ملعبه في نهاية الشهر الحالي، والذي يعتبر أيضاً فرصة ذهبية لمحاولة اتساع الفارق بينهما إلى تسع نقاط والانفراد أكثر بصدارة الترتيب.

سيواجه الهلال فريق الوحدة الذي يقدم مستويات طيبة بقيادة ميدو قبل أن يخرج لملاقاة الحزم والأهلي في بداية شهر أبريل ومن ثم سيستضيف التعاون رابع الترتيب على ملعبه استاد جامعة الملك سعود.

موعد المباريات المتبقية للهلال حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 8 مارس 2019 ميلادياً،

1 رجب 1440 هجرياً الهلال - الوحدة استاد جامعة الملك سعود 23 مارس 2019 ميلادياً،

16 رجب 1440 هجرياً الهلال - أحد المدينة استاد جامعة الملك سعود 29 مارس 2019 ميلادياً،

22 رجب 1440 هجرياً النصر - الهلال استاد الأمير فيصل بن فهد 4 أبريل 2019 ميلادياً،

28 رجب 1440 هجرياً الحزم - الهلال استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 12 أبريل 2019 ميلادياً،

7 شعبان 1440 هجرياً الأهلي - الهلال مدينة الملك عبدلله الرياضية 19 أبريل 2019 ميلادياً،

14 شعبان 1440 هجرياً الهلال - التعاون استاد جامعة الملك سعود 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً الإتفاق - الهلال استاد الأمير محمد بن فهد 2 مايو 2019 ميلادياً،

27 شعبان 1440 هجرياً الهلال - الشباب استاد جامعة الملك سعود

ما هي المباريات المتبقية لفريق النصر؟

ينتظر فريق النصر جدول ليس بالسهل في الفترة المقبلة، ولكن هناك فرصة ثمينة للاقتراب من المتصدر فريق الهلال عندما يواجهه في نهاية شهر مارس الحالي من أجل تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط على أمل انتظار أي تعثرات أخرى في الجولات المتبقية ولكن بشرط عدم إخفاق العالمي في المباريات التي سيلعبها.

موعد المباريات المتبقية للنصر حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 8 مارس 2019 ميلادياً،

1 رجب 1440 هجرياً النصر - الإتفاق استاد الملك فهد الدولي 16 مارس 2019 ميلادياً،

9 رجب 1440 هجرياً الوحدة - النصر استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 29 مارس 2019 ميلادياً،

22 رجب 1440 هجرياً النصر - الهلال استاد الأمير فيصل بن فهد 4 أبريل 2019 ميلادياً،

28 رجب 1440 هجرياً الرائد - النصر استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 13 أبريل 2019 ميلادياً،

8 شعبان 1440 هجرياً النصر - الاتحاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 18 أبريل 2019 ميلادياً،

13 شعبان 1440 هجرياً الفتح - النصر مدينة الأمير عبدلله بن جلوي الرياضية 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً الحزم - النصر استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية 2 مايو 2019 ميلادياً،

27 شعبان 1440 هجرياً النصر - الباطن استاد الأمير فيصل بن فهد

بعيداً عن لقاء الهلال، من المقرر أن يلعب النصر بعض اللقاءات الصعبة مثل السفر لملاقاة الوحدة في الأسبوع المقبل، وكذلك مواجهة الحزم الذي استطاع قهر المتصدر هذا الموسم وذلك في شهر أبريل المُقبل.