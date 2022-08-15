صراع الدوري الإنجليزي .. كلوب يُحدد شرط التفوق على مانشستر سيتي

صراع اللقب حصر بين الفريقين في السنوات الأخيرة

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول شرط التفوق على مانشستر سيتي في صراع الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، وذلك خلال تصريحاته لقناة سكاي سبورتس.

الفريقان عاشا صراعًا شرسًا على اللقب خلال المواسم الأخيرة، وقد نجح رجال بيب جوارديولا في الظفر بأربعة ألقاب خلال المواسم الخمسة الأخيرة، فيما تُوج الريدز بلقب 2019-2020.

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المدرب الألماني انتقد خلال تصريحاته الانتقادات الموجهة لمهاجم الريدز الجديد "داروين نونيز"، مطالبًا الجميع بالصبر عليه حتى ينسجم تمامًا مع الفريق وأجواء الدوري الإنجليزي.

إذ قال "خاض نونيز أول مباراة له مع ليفربول قبل 5 أسابيع، وطبقًا للناس خارج الفريق، وليس لنا نحن، لم يُقدم أداءً جيدًا، لكن هذا جنون .. التسرع في الحكم على الناس ضربًا من الجنون".

تابع "تخيل لو حكم عليك شخص ما في أول أيامك في العمل وطلب منك العودة للمنزل وعدم العودة مجددًا، ولم يمنحك أي فرصة ثانية، كنا جميعًا سنرحل دون أي فرصة أخرى".



"نونيز مهاجم ممتاز يمتلك إمكانيات جيدة له ولنا، لديه أسلوب لعب مختلف عن اللاعبين الموجودين لدينا، هو متحرك ونشيط جدًا وقوي بدنيًا وتقنيًا، لكن مع هذا لا يُمكننا أن نطلب منه تقديم 100% من مستواه حالًا، علينا أن نسمح له بالتطور والتحسن وهذا ما نفعله حاليًا بطريقة جيدة".

كلوب انتقل بالحديث إلى إيرلينج هالاند مهاجم السيتي وانتقد كذلك الحديث عن مستواه في هذا الوقت المبكر من الموسم، بقوله "من المثير للضحك كذلك أننا حين هزمنا السيتي في كأس الدرع الخيرية الجميع كان يسأل "هل سيُسجل هالاند هذا الهدف وذاك؟"".

وحين سُئل كلوب عن صراعه مع السيتي على لقب الدوري، قال "للتفوق على مانشستر سيتي يجب على الأقل أن تفوز في إحدى المباراتين ضده خلال الموسم".



يُشار إلى أن ليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم في الجولة الثانية من البريمييرليج، فيما كان قد فقد نقطتين في الجولة الأولى بالتعادل مع فولهام 2-2.

